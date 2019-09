Magonei Burkai kārtējās dzīves grūtības - māte gaidībās esošo meitu grib padzīt no mājām

Magone kļūs par mammu ceturtajam bērnam un oktobrī uzzinās, vai gaidāma tieši meitiņa, uz ko trīs dēlu māmiņa ļoti cer. (Foto: Publicitātes)

Magone atkal kļuvusi par TV zvaigzni – ar šo nedēļu viņa redzama "STV Pirmā!" jaunajā šovā "Slavenības. Bez filtra". Pirmajā raidījumā, kas klajā nāca pirmdien, 16. septembrī, Magone gan atklāja to, ka ir ceturtā bērna gaidībās, gan to, ka ļoti saspringtas ir viņas attiecības ar māti.

Magone kļūs par mammu ceturtajam bērnam un oktobrī uzzinās, vai gaidāma tieši meitiņa, uz ko trīs dēlu māmiņa ļoti cer. (Foto: Publicitātes)

Kopš 2017. gada oktobra Magone ir precēta sieva un dēvējama uzvārdā Šutoviene - viņa Londonā apprecējās ar lietuvieti Žanu Šutovu. Taču atgriešanās dzimtenē šovasar Magonei izvērtusies ne visai rožaina. Viņa ar ģimeni apmetās mammas mājās Priekulē, taču viss pagriezies pavisam citādi, nekā cerēts.

Izrādās, ka Magones mamma pati viņus uzaicinājusi dzīvot viņas mājā, taču tagad par to tiek prasīta īres maksa. „Cik saprotu, mamma gribēja, lai mans vīrs strādā viņas fermā par velti. Lai mēs pieskatām un saremontējam šo māju par saviem līdzekļiem! Vīrs tam kategoriski nepiekrita. Mēs esam krājuši naudu sava īpašuma uzlabošanai un savai ģimenei, un atdot visu mammai arī nevaru. Un tad mamma mums parādīja īres līgumu. Kas tas par absurdu, ka meitai, kas visu mūžu strādājusi pie mammas, jāīrē no mammas māja?!” sašutusi ir Magone, raidījuma "Slavenības. Bez filtra" pirmajā sērijā neslēpjot, ka attiecības ar mammu esot ļoti saspringta: „Praktiski mums sarunu nav, ir tikai draudi – vai nu mēs viņai samaksāsim, vai arī ar policiju mūs iztrieks no mājas."

Pēc nesaskaņām Magones ģimenei palikusi viena maza istabiņa. (Foto: Publicitātes)

"Viņa draud, ka par velti mēs te ilgi nesēdēsim, ka mans vīrs ir parazīts... Viņa tā arī pateica – labāk, lai tā māja sapūst, nekā jūs tur sēdēsiet!"

"Par ko tāda attieksme? Par to, ka es 15 gadus viņas labā strādāju, lai atmaksātu kredītu par māju? Par to, ka viņas trakais vīrs 18 gadus mani spīdzināja? Ar nazi pie rīkles stāvēja? Es vairs neesmu mazā meita, kurai var iedot pilnu tačku ar kartupeļiem un teikt: „Še, velc! Ja nē, dabūsi ar tupeli pa ribām!” Esmu pieaudzis cilvēks, lai pateiktu, ka es arī gribu dzīvot.”

Vairāk par Magones dzīves kārtējām grūtībām, par "legālo vergošanu" Anglijā un to, kāpēc atgriezusies Latvijā, lasiet šīs nedēļas žurnālā "Kas Jauns"!