FOTO: muzikālie censoņi startē "X faktora" pirmajā atlases raidījumā

Censoņu vidū bija jau pazīstami izpildītāji - mūziķi Pāvels Fomkins, Alekss Silvers un Monika Bleikša. Tāpat arī jauni talanti - dziedošā izmeklētājpoliciste Olga, vieglatlēts Dagnis, bruģētājs Renārs, šova vecākais dalībnieks Ojārs un citi. Un bija arī vairāki dalībnieki no ārzemēm - baltkrieviete Ksenija, igaunis Ārons, Kevins no Kamerūnas, kā arī vēl daudzi citi mūziķi, kas cīnījās par iespēju nokļūt uz šova skatuves.

Šogad “X faktora” reģionālajās atlasēs piedalījās vairāk nekā 900 jaunie talanti no visas Latvijas, no kuriem teju 100 dalībnieki turpina cīņu TV atlasēs. Četru TV atlašu raidījumu ietvaros tika izvēlēti labākie no labākajiem pretendentiem, kuriem “Krēslu izaicinājumos” būs iespēja cīnīties par vienu no 12 vietām finālā.

Dziedātājs Pāvels Fomkins jau plašāku uzmanību izpelnījies, piedaloties šovā “Jaunā Talantu Fabrika”, skolotāja Andžela pārsteidza ar atraktīvu Ruslanas “Wild Dance” dziesmas izpildījumu, pieceļot kājās auditoriju un mentoru Reini. Skatītājus pārsteidza arī sportiskais vieglatlēts Dagnis Roziņš, kurš jau ir radījis vairākus skaņdarbus kopā ar “X faktora” otrās sezonas dalībnieku Robertu Memmēnu.

Ar īpaši emocionālu uzstāšanos auditoriju aizkustināja Kevins no Kamerūnas, kurš jau no 13 gadu vecuma pats raksta savu mūziku. Latvijā viņš studē Rīgas Tehniskajā Universitātē, taču viņš ļoti vēlas latviešus iepazīstināt ar “afro” stila mūziku. Uz atlasi Kevins bija ieradies ar spēcīgu vēstījumu, uzsverot, ka “mēs neesam atšķirīgi, mēs esam vienādi, mums ir viens gars un vienas asinis”.

Viens no košākajiem atlases dalībniekiem bija ekstravagantais Dmitrijs, kura sapnis ir uzstāties Krastmalā Jāņu vai Jaungada svinibās. Katrreiz “X faktora” atlasēs Dmitrijs pārsteidz ar košu tēlu - reģionālajās atlasēs viņš jau izpelnījās uzmanību, ierodoties spilgti dzeltenā uzvalkā. Savukārt TV atlasei Dmitrijs bija gatavojies vēl nopietnāk - uz skatuves kāpa sarkanā samta ziedu raksta uzvalkā. Dmitrijs astoņu gadu laikā sarakstījis sešus albumus un radījis 19 singlus, veltot tos skolas laiku mīlai Žannai, kura neatbild ar pretmīlu.

Vakara laikā uz skatuves kāpa arī simpātiskā Monika ar lietuvietes saknēm, kas pirms vairākiem gadiem kopā ar Lauri Reiniku ierakstījusi populārās dziesmas “Es skrienu” lietuviešu valodas versiju. Ar apbrīnojamu dzīvesprieku pārsteidza dziedošā kriminālpoliciste - izmeklētāja Olga.

Cēsinieks Ojārs ir šova vecākais dalībnieks (65 gadi), taču viņš uzskata, ka vecums nav šķērslis, lai realizētu savu muzikālo sapni, kura dēļ viņam jau reiz nācies pazaudēt gan balsi, gan sievu.

Citu dalībnieku vidū bija arī baltkrieviete Ksenija, kura ar ģimeni pārcēlās uz Latviju pirms pusotra gada, Alekss Silvers, kurš jau vairākas reizes ir piedalījies muzikālā konkursa “Eirovīzija” nacionālajā atlasē, igaunis Ārons, kurš pārsteigs ar paša sacerētu dziesmu hip hopa stilā, meiteņu duets “Divas upes”, bruģētājs Renārs un daudzi citi izpildītāji.