Biļetes vēl ir iespējams iegādāties visās Biļešu serviss kasēs un YOU ARE events kasē (Lielā ielā 7), kā arī internetā https://bilesuserviss.lv un https://bi2.lv . Koncerta dienā biļetes būs iespējams iegādāties “Daugavas” stadiona kasē un tās būs pieejamas tikai par pilnu cenu. Organizatori aicina pirkt biļetes tikai no oficiāliem pārdevējiem!

Bērniem līdz 5 gadu vecumam ieeja koncertā, vecāku pavadībā, ir bez maksas (neaizņemot atsevišķu sēdvietu). No 5 gadu vecuma bērnam ir nepieciešama ieejas biļete. Ar koncerta biļeti atkārtoti ieiet koncerta teritorijā NEBŪS IESPĒJAMS!

KONCERTA NORISES GRAFIKS:

19.00 – ieeja koncerta teritorijā 19.30 – iesildošā grupa “Carnival Youth” 20.30 – grupa “Bi-2” Koncerta beigas ap plkst. 23.00

Lūdzam koncerta norises vietā ierasties laicīgi, lai neveidotu rindas pie ieejas un aicinām būt pacietīgiem.

IEEJAS koncerta teritorijā:

1. Caur galvenajiem stadiona “Daugava” vārtiem 2. Caur papildus vārtiem no jūras puses

VIP biļešu īpašniekiem ieeja pa VIP skrejām, kas būs abās pusēs (gan galvenajos stadiona vārtos, gan vārtos no jūras puses).

IZEJAS pēc koncerta:

Caur galvenajiem stadiona “Daugava” vārtiem Caur papildus vārtiem no jūras puses Caur evakuācijas izeju (no skatuves labajā pusē)

NEDRĪKST IENEST:

Lietussargus, “selfijstikus”, foto un video aparatūras statīvus, saliekamos krēsliņus, profesionālo fotoaparātu, video un audio aparatūru (izņemot ar pasākuma organizatora īpašu atļauju), šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzerpildspalvas, bīstamas vielas un priekšmetus, motocikla ķiveres, skeitborda dēļus un citus aktīvā sporta piederumus, dzīvniekus, kā arī nedrīkst ienest savus ēdienus un dzērienus. Drošības apsvērumu dēļ pie ieejas notiks pārbaude, līdz ar to, visu, kas nav atļauts ienest būs nepieciešams atstāt pie ieejas.

Ar bērnu ratiņiem ieeja atļauta. Atļauts ienest zīdaiņiem paredzēto pārtiku oriģinālā iepakojumā un dzērienu bērnu pudelītē (izņemot karstu ūdeni).

NORĒĶINĀŠANAS IESPĒJAS KONCERTA TERITORIJĀ

Koncerta teritorijā būs iespējams norēķināties ar skaidru naudu, bet atsevišķās tirdzniecības vietās arī ar maksājumu kartēm.

AUTOSTĀVVIETAS

Koncerta apmeklētāji automašīnas stāvēšanai varēs novietot uz stadionam blakus esošajām ielām, ievērojot satiksmes noteikumus, kā arī autostāvvietās Jelgavas iela 37, Jaunā ostmala 3/5, Skolas iela 18, Rožu laukums 5/6, Jūras iela 16, Vecā Ostmala 54.

Lūdzam nenovietot automašīnas iepretim māju vārtiem un iebrauktuvēm māju pagalmos, lai ārkārtas situācijā objektiem var piekļūt ar operatīvo transportu. Ja auto traucēs iebraukšanai pagalmā, tas tiks evakuēts.

AUTOBUSS NO RĪGAS UN VENTSPILS

Speciāli autobusi no Rīgas un Ventspils ieradīsies Liepājā apmēram plkst. 19.00. Ierašanas vieta stadiona “Daugava” rezerves laukumā, kas atrodas Jūrmalas parkā, 300m attālumā no stadiona “Daugava”.

ŅEMIET VĒRĀ, ka iegādātās biļetes ir aizliegts izmantot kā balvas konkursos un zīmolu reklāmā bez organizatoru atļaujas.

Koncerta apmeklētājs piekrīt, ka var tikt filmēts un fotografēts. Uzņemtais materiāls var tikt translēts, reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.

Iegādājoties biļeti, pircējs piekrīt pasākuma apmeklēšanas noteikumiem.