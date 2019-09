"Kad jūs esat divatā pret visu pasauli, jo izdarījāt jūs savu izvēli, un liekas, ka vairāk to nesaprot neviens, ja nu vienīgi Dievs, vienīgi Dievs," tā kompozīciju iesāk Andris.

Dziesmas video redzami kadri no Kiviča un Skulmes safilmētajiem materiāliem, kas tapuši, vairākus mēnešus laiku pavadot prom no Latvijas - Spānijā. "Video ir filmēts ar mobilo telefonu, un sastāv no dažādiem piedzīvojumu fragmentiem 2019. gada vasarā Spānijā, kur mēs nodzīvojām 3 mēnešus," atklāj Andris.

Kā zināms, Andris un Liene dzimteni pameta aprīlī, iepriekš ilgāku laiku draudējuši, ka aizbrauks no Latvijas, kur viņus neviens nesaprot. Nepatikšanas un skandāli gan pārīti pavadīja arī Spānijā - skandāli lidostās, ķildas ar policistiem un nekārtībā pamesti apartamenti mijās ar dučiem mīļfoto sociālajos tīklos.

Nu gan pāris kādu laiku jau ir atpakaļ Latvijā, ar saviem koncertiem kuplina Latvijas kultūras dzīvi, gatavojas izdot arī albumu un, protams, raksta kārtējo grāmatu par saviem piedzīvojumiem.

"Dzīvē (mūsuprāt) vissvarīgākais ir tas, ar ko Tu esi kopā. Šis cilvēks var vienlaicīgi būt draugs, mīļotais, domubiedrs, psihologs, iedvesma un iedrošinājums. Dvēseles radinieks, ar kuru kopā ir daudz vieglāk nepiedalīties savstarpējo attiecību teātrī, ko daļa mūsu sabiedrības katru dienu spēlē savā starpā. Kompanjons, uz kuru paļauties, zinot, ka viņš ies ar Tevi līdz galam. Un beigās izrādās, ka tā arī ir tā dzīves jēga. Satikt īsto, ar kuru dzīve notiek pa īstam, šeit un tagad, ar kuru dzīves pieredze ik dienas ir patiesa," jaunās dziesmas video pavadošajā tekstā pauž Kivičs, solot, ka septembra beigās klajā nāks arī pāra jaunais mazalbums jeb EP.

