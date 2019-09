Miks Ozoliņš atklāj, kā popzvaigzne Rianna palīdzējusi sarīkot pārsteiguma ballīti viņa draudzenei

Miks Ozoliņš. (Foto: Publicitātes)

Savā jaunajā projektā Miks sola skatītājiem parādīt īsto Ameriku jeb konkrētāk tās karstāko un grēcīgāko štatu Kaliforniju – to, kuru nesastapt tūrisma ceļvežos un neatrast pašiem bez vietējo palīdzības. “Grēcīgā Amerika ar Miku Ozoliņu” sola pārsteigt ik sēriju – Miks šovā iekulsies neprātīgās avantūrās, dosies uz “saldo puišu” rajonu, iepazīsies ar jaunumiem intīmpreču veikalā, paviesosies "Harley-Davidson" servisā un saplūksies ar karstasinīgām meitenēm, kā arī atklās līdz šim nezināmus faktus par savām un savu bijušo sirdsdāmu attiecībām. Tostarp par pagātnes “grēkiem” visai radošā veidā centīsies atvainoties savai bijušajai draudzenei Elīnai Fūrmanei.

Šovā Ozoliņš, piemēram, atklāj, kā popzvaigzne Rianna esot palīdzējusi sarīkot pārsteiguma ballīti viņa bijušajai draudzenei Kimai.

Par šova vadmotīvu kalpo frāze “iebrauc dziļāk”, un jau pirmajā epizodē var iepazīt Mika latviešu draugus un “iebraukt dziļāk” Amerikas latino kultūrā ar bēdīgi slavenās meksikāņu mafijas MS-13 bijušajiem locekļiem. “Pirms došanās uz tikšanos zināju, ka MS-13 grupējums ir tikpat nežēlīgs kā krievu un albāņu mafijas un mēs principā riskējot ar savu drošību. To arī izjutām uz savas ādas – pirmās piecas minūtes bija diezgan slidenas, kamēr visi galvenie latinosi neuzzināja, ka šos baltos čaļus uzlūdzis viņu biedrs ar segvārdu Zirneklis,” stāsta Miks. Šo viesošanos papildina autotūninga fanu sapnis – izbrauciens latino kultūrai raksturīgajā lēkājošā auto, kam balstiekārtas ļauj pacelt un nolaist kādu no mašīnas pusēm, tiesa, šinī reizē to vada 11 gadus vecs meksikāņu puika.

Par to, kā nonācis līdz šova veidošanai, Miks stāsta: “Ar moci braukāju katru dienu, un man patīk spontāni izbraucieni – kaut ko nezināmu izpētīt dziļāk, iekulties dēkās... Un kādēļ gan tā inčīgi nedokumentēt savas piedzīvojumu un ceļojumu hronikas! Vēlējos izveidot tādu kā subjektīvās žurnālistikas stila - šova "VICE" un seriāla "Californication" (Latvijā sauktu par "Grēcīgā Kalifornija") apvienojumu, kas ļautu cilvēkiem kā mušai, kas nosēdusies uz sienas, nepamanītai novērot īsto ASV dzīvi.”

Jaunā šova “Grēcīgā Amerika ar Miku Ozoliņu” scenārists, producents, un režisors ir ASV dzīvojošais Miks Ozoliņš, kura kontā ir pilnmetrāžas filma “Es Gribu Tavu Meiču!”, īsfilmas “Forsake Me Not” un “Apartment”, kā arī vairāki TV šovi. Savulaik, uzvarējis atklātā "MTV Latvia VJ search" konkursā, Miks kļuva arī par "MTV Latvia" seju un raidījumu vadītāju.

“Grēcīgā Amerika ar Miku Ozoliņu” – no 7. septembra vērojama “Piedzīvojumu sestdienās”, plkst. 21:00, 360TV, bet jau šobrīd – lietotnē "Shortcut".