FOTO: biznesmeņi, politiķi un skatuves zvaigznes viesojas Laimas Vaikules vīra jubilejas svinībās

Andreja Latkovska dzimšanas dienas pasākums, kā jau katru gadu, norisinājās slavenā šefpavāra Laura Aleksejeva vadītajā Jūrmalas restorānā "36. līnija" un slēgtā ballītē restorāna teltī pašā pludmalē pulcēja virkni Latvijas un Krievijas turīgu un ietekmīgu ļaužu, raksta žurnāls "Kas Jauns".

Par to, ka pludmalē briest vērienīgas smalku ļaužu svinības, liecināja tas, ka restorāna stāvlaukumā cits aiz cita iebrauca dārgi bentliji, porši un mersedesi, ko pārsvarā stūrēja privātie šoferi. Svinīgi posušies, ar ziediem un dāvanām rokās sveicēji steidza uz jūras krastu, kur dzīrēm jau bija sagatavota terase un svinību telts.

No Latvijas tur bija tādi cilvēki kā Ainārs Šlesers ar kundzi Inesi Šleseri, "Grindeks" īpašnieks Kirovs Lipmans, "Rietumu bankas" akcionāri Leonīds Esterkins un Arkādijs Suharenko, Maskavas nama direktors Jurijs Sova ar kundzi Irinu, kardiologs Andrejs Ērglis, arhitekts Andis Sīlis, "ORDO Group" vadītājs Ivars Rudzītis, viesnīcas "TB Palace īpašniece" Tatjana Baiko, Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīcas valdes priekšsēdētājs Vladimirs Cadovičs, dziedātājs Jānis Stībelis, kas viesus priecēja arī ar uzstāšanos.

Daudzus pārsteidza miljonāra Jūlija Krūmiņa ierašanās uz svinībām kopā ar… labklājības ministri Ramonu Petraviču.

Daudzus pārsteidza labklājības ministres Ramonas Petravičas ierašanās miljonāra Jūlija Krūmiņa pavadībā. Krūmiņš sastaptos viesus laipni iepazīstināja ar ministri. (Foto: Aculiecinieka)

Netrūka arī viesu no Laimas Vaikules un Andreja Latkovska Krievijas draugu loka, no kuriem slavenākie un zvaigžņotākie, protams, bija estrādes primadonna Alla Pugačova ar vīru humoristu Maksimu Galkinu, kuri šo vasaru atkal bauda Jūrmalā. Īpaši uz Vaikules rīkoto burziņu pludmalē ceļu no Maskavas bija mērojis dziedātājs Igors Nikolajevs, kas bija patiesi sajūsmināts par sirsnīgo un jautrības pilno kopāsanākšanu, kas tradicionāli tiek atzīmēta arī kā dziesmota atvadīšanās no vasaras.

Svinībās jautrība nudien sita augstu vilni. Kad visi bija brangi pamielojušies pie izsmalcinātiem svētku galdiem, dziedāt metās katrs, kam daba devusi dziedamo balsi. Protams, visvairāk visus sajūsmināja, kad turpat, sēžot pie galda, duetā apvienojās vakara namamāte Laima Vaikule un Alla Pugačova.

Svinības notika restorāna "36. līnija" pludmales terasē un teltī. (Foto: Aculiecinieka)

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet šīs nedēļas žurnālā "Kas Jauns"!