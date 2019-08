Runa ir sporta klubu "TM Sporta studija", kurā līdzās profesionāliem bokseriem un pavisam vienkāršiem veselīga dzīvesveida entuziastiem savu fizisko sagatavotību uzlabo, kā arī boksā un kikboksā trenējas gan aktieri Lauris Dzelzītis, Dainis Grūbe, gan aktrises Dārta Daneviča, Ilze Ķuzule-Skrastiņa, gan mūziķis Renārs Kaupers, gan supermodele Karlīna Caune, gan TV raidījumu vadītāja Dagmāra Legante, gan šovmenis Jānis Skutelis, gan sportisti – tenisiste Aļona Ostapenko, pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs, svarcēlāja Rebeka Koha, Latvijas hokejisti Rolands Ķēniņš, Roberts Bukarts un citi.

Šajā klubā no liekā svara atbrīvojas arī TV3 raidījuma "Bez tabu" runasvīrs Juris Šteinbergs, boksā trenējas Kaspars Kambala. Šis ir tas pats sporta klubs, kurā tika pārmācīts tā sauktais viltus ziņu tēvs Niks Endziņš un no kura ar skandālu aizgāja tā līdzdibinātājs Arnis Ritenieks, daudzus no sporta kluba apmeklētājiem nosaucot par klauniem. Kas šī ir par vietu, par kuru šovasar tik daudz runāts un kas agrāk bija pazīstama kā "A.R. sporta studija"?