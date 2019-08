Laima Vaikule un "Carnival Youth" sauc uz Kauguriem

Kauguru svētki norisināsies uz Talsu šosejas – uz vienas no platākajām ielām Kauguros, kas atrodas tikai desmit minūšu gājiena attālumā no Zilā karoga pludmales. Svētki sāksies jau pulksten 13, kad radošas un sportiskas aktivitātes varēs baudīt gan lieli, gan mazi. Vakarā koncertā svētku apmeklētājus priecēs jūrmalniece Laima Vaikule un Krievijas rokzvaigzne Diāna Arbeņina ar grupu "Nočnije snaiperi".

Laima Vaikule. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

Pirms tam uz skatuves kāps populārā pašmāju indie rock grupa "Carnival Youth", kā arī hiphopa izpildītāji "Fakts", Reiks un repere Viņa. Svētkos varenākie spēkavīri rādīs paraugdemonstrējumus, kā arī būs daudzveidīgas aktivitātes gan lieliem, gan maziem visas dienas garumā. Tāpat visas dienas garumā par mūziku rūpēsies DJ Toms Grēviņš. Svētku noslēgumā – uguņošana.

Ieeja visos pasākumos bez maksas.

"Carnival Youth" sola visus hitus

Grupa "Carnival Youth" Kauguru svētkos uz skatuves kāps pirmoreiz. „Mēs ļoti priecājamies par šādu iespēju. Uzstāšanās brīvā dabā, protams, atšķiras no koncerta telpās. Pirmām kārtām jau viss ir pilnīgi citādi skaņas un akustikas ziņā. Āra koncerti mēdz būt īpašāki arī tieši dabas tuvuma dēļ,” norāda grupas puiši, piebilstot, ka tāpēc jārēķinās ar laikapstākļiem: „Ir labi, ja cilvēkiem paķēries līdzi kāds lietusmētelis, vai arī tad šādos gadījumos nākas dejot līdzi trīsreiz aktīvāk!”

"Carnival Youth" sola izpildīt kompozīcijas no visiem grupas albumiem: „Tās būs dziesmas, kas lielos koncertos iekustina cilvēku kājas un/vai sirdis! Un, jā, mēs noteikti izpildīsim dziesmas no jaunā albuma "Good Luck". Iespējams, kāda no tām tiešām nebūs vēl līdz šim paspējusi izskanēt dzīvajā izpildījumā.” Un visiem Kauguru svētku viesiem grupa novēl: „Lai veicas jeb Good luck!”

Reikam tīk uzstāties brīvā dabā

Reperis Reiks ir jau ierasts mākslinieks Jūrmalas publikai. Pat Kauguru svētkos jau savulaik piedalījies – pērn ar grupu "Olas". “Šoreiz uzstāšos ar savu solo programmu, kā arī ar mani būs mans jaunais partneris, ar ko pavisam nesen izveidojām jaunu grupu "Milleny",” saka Reiks, kas savulaik gadu ir Jūrmalā arī dzīvojis. “Dzīvoju tieši Kauguros, un Jūrmala man asociējas ar mieru, svaigu gaisu, ūdeni un sauli,” tā mākslinieks, kurš bilst – svaigā gaisā ir daudz patīkamāk uzstāties nekā klubā. “Novēlu jūrmalniekiem kārtīgi izbaudīt Kauguru svētkus, jo šogad tiešām ir ļoti laba programma, es pats noteikti palikšu skatīties Laimas uzstāšanos!” rekomendē Reiks.

Noskaidros labāko no spēka mitriķiem

Foto: Publicitātes

Svētkos Kauguros notiks arī "Best Nordic Strongman" – starptautisks spēka sporta festivāls. Šajās sacensībās tiks noskaidrots spēcīgākais Baltijas un citu valstu spēkavīru konkurencē. Un atkarībā no iegūtajiem rezultātiem atlētiem dota iespēja nest savas valsts, kā arī savu vārdu pasaulē, lai pēc šīm sacensībām varētu piedalīties līdzīga vai augstāka mēroga sacensībās. Piedalīsies spēkavīri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas, Somijas, Polijas, Baltkrievijas, Norvēģijas, Krievijas. Spēkavīru turnīra starplaikos skatītāji tiks iesaistīti dažādos atraktīvos konkursos, kur iespējams iegūt balvas, kā arī paredzēti dažādi paraugdemonstrējumi.

Lūk, tik vērienīgi Kauguru svētki tika svinēti pērn: