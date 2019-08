“Mēs atvedīsim Jums mūsu šovu “Notikumu horizonts”. Programma sastāv no dziesmām no mūsu pēdēja albuma un jau pazīstamiem hitiem. Tas būs mūsu pēdējais koncerts ar šo programmu. Mēs vairs nekad to nespēlēsim. Lieta ir tāda, ka fināla koncerts “Notikumu horizonts” tūres ietvaros bija paredzēts viena no lielajiem Krievijas festivāliem, bet izrādas, ka tas nebija pēdējais! Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka koncerts Liepājas stadionā “Daugava” parādījās mūsu tūres grafikā. Tas būs unikāls notikums kā mums, tā arī mūsu faniem. Nāciet! Es apsolu, ka būs ļoti forši!” stāsta Šura no grupas “Bi-2”.

Grupas “Bi-2” koncerts Liepājā notiks stadionā “Daugava”. Ieeja koncerta teritorijā sāksies plkst. 19.00.

Jau plkst. 19.30 uzstāsies Latvijas grupa “Carnival Youth”, kura iesildīs koncertu. Plkst. 20.30 uz skatuves kāps grupa “Bi-2” un atskanēs dziesmas no pēdējā albuma, kā arī savus labākus hitus.

Biļetes uz “Bi-2” koncertu Liepājā ir iespējams iegādāties Biļesu serviss kasēs, arī šeit un šeit .

Grupas “Bi-2” koncerts notiks radio SWH+ jubilejas svinību ietvaros.