Latvijā uzstāsies pazīstamais amerikāņu stāvizrāžu komiķis Džims Gafigans

Šī būs pirmā reize, kad Džims viesosies Baltijas valstīs, informē pasākuma organizatori “Comedy Latvia”.

Džims Gafigans ir četrkārtējs prestižās "Grammy" balvas nominants, komiķis, rakstnieks, aktieris, producents, kā arī divu “New York Times” bestselleru autors. Viņš ir ieguvis "Emmy" balvu kā ‘Labākais tūrējošais mākslinieks’, un daudzi no viņa ierakstiem ir sasnieguši vairākkārtēju platīna statusu. Gafigans zināms ar savu unikālo humora izjūtu, kura lielākoties balstīta uz viņa paša novērojumiem par dzīvi.

“Comedy Latvia” vadītājs un šova organizators Luiss Zezerāns neslēpj savu prieku par komiķa vizīti Latvijā: “Esmu ļoti priecīgs par to, ka mums izdevies Džimu Gafiganu atvest uz Rīgu. Ne tikai tāpēc, ka viņš ir viens no maniem mīļākajiem komiķiem, bet arī tādēļ, ka viņa uzstāšanās ir ļoti universāla. Viņš runā par ģimenes dzīvi, ēdienu, ikdienas lietām un padara to visu patiešām smieklīgu. Īpaši labi ir tas, ka viņš savas uzstāšanās laikā nelamājas un, ticiet man, tas prasa īpašas prasmes, lai spētu tik izcili uzstāties bez lamuvārdu palīdzības.”

Papildus divām sezonām ar kritiķu atzīto, daļēji autobiogrāfisko programmu “Džima Gafigana šovs”, kuru viņš sarakstījis un producējis kopā ar savu sievu Dženiju, Gafigans kā viesis piedalījies dažādās televīzijas komēdijās un drāmās, sākot ar “Portlandiju” un “Boba burgeriem”; HBO seriālu “Flight of the Concords” un beidzot ar dramatisku lomu seriālā “Likums un kārtība”.

Līdz šim Latvijā ar "Comedy Latvia" atbalstu uzstājušies arī tādi pasaulslaveni komiķi kā Dilans Morans, Bils Burs, Džimijs Karrs, Bils Beilijs, Daniels Sloss un Edijs Izards.