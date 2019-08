Varoņi arī otrpus ekrāna - Holivudas zvaigznes, kas izglābušas dzīvību citiem cilvēkiem

Kāds izvilcis cilvēkus no degošas automašīnas. Kāds palīdzējis, izsaucot neatliekamo medicīnisko palīdzību, kad tā bijusi visvairāk nepieciešama. Šīm pirmā lieluma zvaigznēm vieta debesīs par nesavtīgo rīcību, visticamāk, jau garantēta.

Kens Jongs

Foto: Faye Sadou/AdMedia/Sipa USA/ Vida Press

Tu, iespējams, to nezināji, taču filmas “Paģiras” (“The Hangover”) aktieris Kens Jongs ir licencēts ārsts. Kad vienai no aktiera fanēm uznāca lēkme viņa “stand-up” izrādes laikā, Kens Jongs nekavējoties steidzās sievietei palīgā un uzturējās līdzās, līdz viņa atguvās.

Keita Vinsleta

Foto: Longines / Splash News/ Vida Press

Aktrise Keita Vinsleta viesojās pie sava laba drauga Ričarda Brensona viņa īpašumā Karību salās, kad 2011. gadā šo vietu piemeklēja viesuļvētra Irēna. Pēc tam, kad zibens iespēra mājā un izcēlās ugunsgrēks, Vinsleta iznesa Brensona 90 gadus veco mammu no liesmām un nogādāja drošākā vietā.

Harisons Fords

Foto: ddp images/AFF / Vida Press

Aktieris Harisons Fords dzīvē bijis varonis ne vienu reizi vien. Pirms dažiem gadiem viņš izglāba sievieti pēc auto avārijas. 2001. gadā viņš lika lietā savu pilota licenci, lai sēstos lidaparātā un dotos meklēt 13 gadus vecu skautu zēnu, kurš bija apmaldījies Jeloustounas nacionālajā parkā, ASV. Vēl gadu pirms tam aktieris izglāba divu ceļinieku dzīvības. Viņi bija devušies pārgājienā Vaiomingas kalnos, kur tos piemeklējusi augstuma jeb kalnu slimība.

Džeimijs Fokss

Foto: Vianney Le Caer/Variety/REX/ Vida Press

2016. gadā aktieris Džeimijs Fokss pierādīja, ka ir patiess varonis arī īstajā dzīvē. Viņš izvilka cilvēku no degošas automašīnas. Upuris bija zaudējis kontroli pār spēkrata vadību un iebraucis notekgrāvī, kā rezultātā auto vairākas reizes apmetis kūleni un aizdedzies.

Toms Krūzs

Foto: James Gourley/REX/ Vida Press

Aktieris Toms Krūzs filmās bīstamos kaskadieru trikus veic pats. Un nepārsteidz tas, ka viņš ir īsts varonis ne tikai uz ekrāniem, bet arī reālajā dzīvē. Kad Toms Krūzs 1996. gadā redzēja, ka autovadītājs ar savu spēkratu notriec cilvēku un aizbēg no notikuma vietas, bet vainīgo tā arī likumsargi nespēja atrast, aktieris apmaksāja upura vairāku tūkstošu dolāru lielo slimnīcas rēķinu.

Klints Īstvuds

Foto: Lumeimages / MEGA / Vida Press

Profesionālo golferu asociācijas pasākumā 2014. gadā aktieris un režisors Klints Īstvuds sniedza pirmo palīdzību kādam no pasākuma viesiem. Īstvuds veica Heimliha paņēmienu viesim, kurš bija aizrijies ar siera gabalu. Aktiera prasme un ātrā reakcija izglāba šim vīrietim dzīvību.

Dženifera Lorensa

Foto: ddp images/AFF / Vida Press

“Oskara” balvas laureāte Dženifera Lorensa reiz izsaukusi neatliekamo medicīnisko palīdzību, kad pamanījusi netālu no savas mājas noģībušu meiteni. Lorensa centās palīdzēt jaunajai sievietei un palika kopā ar viņu līdz mediķu atbraukšanas brīdim.

Dastins Hofmans

Foto: Stephen Lovekin/REX/ Vida Press

2012. gadā Londonas Haidparkā aktieris Dastins Hofmans palīdzēja kādam rīta krosiņa skrējējam, kurš paģība. Hofmans izsauca ātro neatliekamo medicīnisko palīdzību, kam izdevās glābt vīrieti no nāves.

Saimons Kauels

Foto: AFF-USA/REX/ Vida Press

Lai cik dīvaini tas arī neizklausītos, taču talantu šova bosa Saimona Kauela kritika reiz izglābusi kādam konkursa dalībniekam dzīvību. Kauels ievērojis, ka “The X Factor” dalībniecei Džekijai Grejai ir neparasti “griezīga” balss. Greja vēlāk devusies pie ārsta un izmeklējumu rezultātā atklājies, ka viņa cieš no plaušu slimības.

Šons Penns

Foto: ERIK PENDZICH/REX/ Vida Press

2010. gadā pēc Haiti postošās zemestrīces aktieris Šons Penns aktīvi piedalījās palīdzības sniegšanā upuriem un viņu ģimenēm. Viņš nodibināja vairākas organizācijas, kas palīdz cietušajiem Haiti iedzīvotājiem, kā arī pats personīgi pavadīja daudz laika šajā vietā un cītīgi strādāja.

Mila Kunisa

Foto: CAMERA PRESS/Lumeimages / Vida Press

Reiz aktrise Mila Kunisa izglāba kāda strādnieka dzīvību. Vīrietis tobrīd strādāja viņas mājā, un viņam sākās lēkme. Kunisa izsauca neatliekamo medicīnisko palīdzību un bija kopā ar cietušo, līdz ieradās mediķu brigāde.

Princis Harijs

Foto: Tim Rooke/REX/ Vida Press

Princim Harijam nācās likt lietā apgūtās pirmās palīdzības sniegšanas prasmes, kad polo spēles laikā pretējās komandas spēlētājs saskrējās ar citiem un zirga spēriena rezultātā zaudēja samaņu. Princis viņu pagrieza stabilajā sānu pozā, līdz sportists nāca pie samaņas.

Raiens Goslings

Foto: James Shaw/REX/ Vida Press

2011. gadā aktieris Raiens Goslings bija “labais samarietis” un pārtrauca divu cilvēku kautiņu Ņujorkas ielās.

Patriks Dempsijs

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency/ Vida Press

Seriāla “Grejas anatomija” aktieris Patriks Dempsijs savas mājas priekšā redzēja avarējam automašīnu. Viņš nekavējoties steidzās palīgā pie stūres esošajam pusaudzim un palika kopā ar viņu līdz mediķu atbraukšanai.

Rianna

Foto: Lia Toby/WENN.com/Vida Press

Iespējams, ka dziedātāja Rianna ir palīdzējusi glābt daudzas dzīvības. Popzvaigzne sociālajos tīklos bieži dalījās ar stāstiem par slimiem bērniem, kuriem nepieciešama kaulu smadzeņu transplantācija un tiek meklēti donori.

Demija Mūra

Foto: Jason Merritt/Radarpics/REX/ Vida Press

2009. gadā aktrise Demija Mūra sazinājās ar policiju pēc tam, kad no fanes ar “Twitter” starpniecību bija saņēmusi vēstulīti, kurā meitene atzīstas vēlmē atņemt sev dzīvību. Policijas pārstāvji spēja noteikt, kur šī meitene dzīvo un ieradās pēc viņas, lai aizvestu uz psiholoģisko pārbaudi.

T.I.

Foto: Cathy Gibson / SplashNews.com/ Vida Press

Reperis T.I. reiz palīdzēja grupas “Creed” līderim Skotam Stapam atlabt pēc tam, kad viņš noleca no viesnīcas balkona Maiami. 2010. gadā viņš sadarbojās ar Atlantas policiju un pārliecināja vīrieti atkāpties no jumta malas - pēc tam, kad potenciālais pašnāvnieks bija draudējis no ēkas nolekt.

Sofija Vergara

Foto: Matt Baron/REX/ Vida Press

Seriāla “Modernā ģimene” zvaigzne Sofija Vergara steidzās palīgā sievietei, kura 2012. gada Jaungada dienā paģība pie naktskluba Lasvegasa. Aktrise pārbaudīja sievietes pulsu, izsauca mediķus un sagaidīja viņu ierašanos.

Lūks Vilsons

Foto: Splash News/ Vida Press

Aktieris Lūks Vilsons pirms dažiem gadiem iekļuva trīs automašīnu avārijā Losandželosā. Kopā ar vēl vienu aculiecinieku Vilsons palīdzēja BMW automašīnā iesprostotajai sievietei izkļūt no viņas spēkrata. Diemžēl trešās automašīnas šoferis gāja bojā notikuma vietā.

Līvs Šraibers

Foto: Jennifer Graylock/Sipa USA/ Vida Press

Aktieris palīdzējis sievietei, kura netālu no viņa mājas bija pakritusi un savainojusies.

Donijs Vālbergs

Foto: Angel Marchini/REX/ Vida Press

Viens no brāļiem Vālbergiem (Donijs ir grupas “New Kids On The Block” dziedātājs) izglāba fanes dzīvību, izmantojot savu atpazīstamību - ar “Twitter” starpniecību lūdza palīdzēt atrast sievietei nieres donoru. Palīdzība ilgi nebija jāgaida, drīz vien jaunā dāma varēja doties uz transplantācijas operāciju.

Deivids Lī Rots

Foto: REX/ Vida Press

Pēc īslaicīgās aiziešanas no grupas “Van Halen” tās līderis Deivids Lī Rots apguva jaunu profesiju. 2004. gadā viņš Ņujorkā sāka strādāt kā paramediķis neatliekamās palīdzības dienestā.

“Paramediķis ir apmācīts sniegt palīdzību cietušajiem situācijā, kad kvalificēta medicīniskā palīdzība kādu apstākļu dēļ nav pieejama. Paramediķa galvenais uzdevums ir nostabilizēt cietušā stāvokli un nogādāt viņu profesionālu mediķu rokās. Daudzās pasaules valstīs paramediķu palīdzība tiek izmantota ne tikai armijā, bet arī glābšanas dienestos, policijā un pat uz kuģiem un naftas ieguves platformām,” skaidro mediķi.

Džeks Osborns

Foto: STEWART COOK/REX/ Vida Press

Rokera Ozija Osborna dēls Džeks Osborns reiz kopā ar draugu izglābuši slīkstošu sievieti Havaju salās, kuru peldes laikā piemeklējusi sirdslēkme. Viņiem izdevies izvilkt sievieti no ūdens un atdzīvināt, līdz atbraukusi neatliekamā medicīniskā palīdzība.