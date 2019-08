Tarantīno mīlas vēstījums. Filmas "Reiz Holivudā" recenzija

Tieši 50 gadus veci notikumi – skandalozā režisora Romāna Polaņska sievas Šaronas Teitas un viņas draugu brutālā noslepkavošana, ko īstenoja Čārlza Mensona sektas biedri -, tiek uzskatīta par hipiju ēras un Holivudas «zelta laikmeta» beigām. Jau kopš tā laika, kad Kventins Tarantīno izziņoja par savas devītās filmas plāniem un kļuva skaidrs, ka tā sauksies «Reiz Holivudā», turklāt lomās būs tādas zvaigznes kā Leonardo di Kaprio un Breds Pits, interese par šo darbu bijusi milzum liela. No «drošiem avotiem» kļuva zināms, ka filmā tikšot stāstīts par devītajā grūtniecībā esošās Teitas slepkavību, Pitam iedalīta detektīva loma, un ar nepacietību tika gaidīts – vai tiešām Tarantīno ķēries pie krimināldrāmas? Lielākā daļa no šīm ziņām gan izrādījās tikai baumas, un par to liecina arī filmas sižets.

Filmas darbība norisinās Losandželosā 1969. gadā, hipiju ēras ziedu laikos.

Bijusī televīzijas vesternu zvaigzne Riks Daltons (Leonardo di Kaprio) un viņa ilggadējais triku dublieris Klifs Būts (Breds Pits) cenšas atgūt savu vietu strauji mainīgajā Holivudas kino industrijā. Turpat blakus Daltonam dzīvo režisors Romāns Polaņskis ar sievu Šaronu Teitu, un Riks cer – varbūt kādreiz ar kaimiņiem nejauši iepazīsies un atkal uzrāpsies Holivudas virsotnēs. Bet tikmēr nožēlu par aizgājušajiem gadiem un to, ka ne skatītāji, ne producenti tagad viņā vairs neredz galveno varoni, bet vien seriāliem un filmām tik noderīgo ļaundari, Daltons gremdē viskija kokteiļos un margaritās…

Divi grandi un eņģelis

Abu spožo Holivudas zvaigžņu – Leonardo di Kaprio un Breda Pita – vajadzībām Tarantīno radījis lielisku platformu, kur viņiem izspēlēties pēc sirds patikas. Izcilas ainas ir gan katram individuāli, gan brīžos, kad abi uz ekrāna redzami vienlaicīgi. Un pa vidu visam kā tāds eņģelis, smaidīga, ar dzīvi apmierināta un nedaudz panaiva lido Margo Robija, žilbinot un apburot visus, kas vien nāk viņas ceļā. Tostarp, protams, arī skatītāju.

Izspēlēties pēc sirds patikas aktieriem laika pietiek – filmas garums to viņiem droši atļauj. Mazāk pacietīgam skatītājam gan 161 minūti kinoteātra krēslā nosēdēt būtu grūti, turklāt

Tarantīno mīla pret tolaiku TV un Holivudu filmas pirmajā pusē spēj pat nogurdināt – netrūkst gan garu monologu, gan neierastu montāžas paņēmienu, kas dažbrīd vairāk novērš uzmanību nekā ieintriģē. Un ir brīži, kad filma tā mainās, ka vairs pat īsti nekļūst skaidrs, kurš ir kurš stāsts. Bet vienmēr glābj di Kaprio un Pita lieliskā saspēle, īstajā laikā iemests joks un celojums kinofana Tarantīno uzburtajā pasaulē var turpināties.

Īsta šīs filmas zvaigzne ir arī Losandželosa – Tarantīno ļauj tai spīdēt visā spožumā. Katrā ainā, katrā kadrā, katrā tērpa un frizūras niansē un pat radio skanošajās reklāmās. Turklāt režisors panācis to, ka, šķiet, ārpus Holivudas nemaz cita pasaule neeksistē. Un «Reiz Holivudā» ir kas tāds, kas šo filmu atšķir no Tarantīno iepriekšējiem darbiem. Tā šķiet daudz personiskāka un introspektīva, turklāt var sajust – pašam režisoram tā ir ļoti nozīmīga. Pat ainās, kad galvenie varoņi kopā brauc auto, ierasto aso, asprātīgo un trāpīgo dialogu vietā tagad ir… klusums. Jo Riks un Klifs saprotas arī bez vārdiem. Tā nu tiek panākta nebijusi kopības sajūta - skatītājs piedalās filmā, klusējot kopā ar viņiem.

Saistītās ziņas Zelta meitene no Austrālijas: kas ir Holivudas jaunā karaliene Margo Robija Dižais kino meistars Kventins Tarantīno gatavojas savai pēdējai filmai FOTO: Breds Pits, di Kaprio un citi pulcējas Tarantino jaunās filmas Londonas pirmizrādē

Pastāvēs, kas pārvērtīsies

Skaidrs, ka lineārs kinodarba sižets Tarantīno ir par garlaicīgu. To pierādījusi ne viena vien viņa iepriekšējā filma. Tāpat arī «Reiz Holivudā» savijas un sapinas īsāki un garāki stāsti, daži tiek pabeigti, dažiem atrisinājums skatītājam jāpiedomā pašam. Un dažreiz tas arī nemaz nav svarīgi – šķiet, ka Tarantīno krietni nozīmīgāk bijis pierādīt, ka viņš, ja būtu piedzimis krietni ātrāk, būtu lielisks režisors arī piecdesmitajos un sešdesmitajos gados.

Tāpat režisors pārliecinoši ieskicē Holivudas “zelta laikmeta” beigas – nāk jaunas zvaigznes, citi darba tikumi, un nesenajiem ekrāna varoņiem jāmācās pielāgoties vai pazust nebūtībā. Tā di Kaprio tēlotais varonis, uzņemšanas aizkulisēs saticis mazu meitenīti, kas darbu uzņem krietni nopietnāk nekā viņš, liekas, saprot – pastāvēs, kas pārvērtīsies. Un filmā sapinas ne tikai vairāki stāsti un sižeti – sapinas arī reāli un izdomāti tēli, filmas un varoņi. Ir jābūt īstam, nu ļoti īstam un zinošam Holivudas pazinējam, lai uztvertu visas šīs atsauces, ar ko Tarantīno ar savu kaislību pret vēsturi un kino pārblīvējis savu jaunāko darbu. Bet, ko skatīties, protams, ir arī tiem, kam Holivudas vēsture liekas tāla un varbūt pat neinteresanta. Operatora darbs, lieliska aktiermāksla un, kā jau Tarantīno ierasts, izcili piemeklēta mūzika ļauj šo filmu baudīt jebkurā tās brīdī.

18 Foto Breds Pits un Leonardo di Kaprio filmas "Once Upon a Time in Hollywood" uzņemšanas laukumā +14

Episkās beigas

Stāstīt par filmas noslēgumu vienkārši nedrīkst, lai gan to, protams, pēc «Reiz Holivudā» noskatīšanās nekavējoties gribas pārspriest ar ikvienu, kam ir kādas zināšanas par 1969. gada nežēlīgo noziegumu. Cenšoties neatklāt ko lieku, var teikt, ka filmas beigas ir izturētas īstā Tarantīno stilā un viņa talanta cienītājiem liks no sajūsmas teju lekt kājās un gavilēt turpat kinoteātrī. Tā ir augstākā līmeņa izklaide, un, kā jau filmas nosaukums liecina - kas tāds taču varēja notikt reiz Holivudā.

«Reiz Holivudā» ("Once Upon a Time... in Hollywood")

Drāma, komēdija, ASV, 2019

Režisors: Kventins Tarantīno

Lomās: Leonardo di Kaprio, Breds Pits, Margo Robija, Als Pačīno, Brūss Derns, Dakota Feninga, Timotijs Olifans, Kurts Rasels, Emīls Hiršs, Lūks Perijs un citi.

Kritiķu viedokļi

Vikija Rouča, “The Sunday Telegraph”



“Joki ir jautri, bet tajos nav daudz emocionāla dziļuma. Un Tarantino rotaļāšanās ar dažām galvenajām ainām ir tik ilga, ka rodas bažas, vai skatītāji neiesnaudīsies, gaidot atrisinājumu.”

Pīters Bredšovs, “The Guardian”



“Filmas beigas ir īsts asiņains slaktiņš, kas noved pie tā, ka ne vienam vien nāksies visu filmu galvā tīt atpakaļ. Tas ir cietsirdīgs, dezorientējošs, bezatbildīgs, un arī izcils.”

Aians Frīrs, “Empire”



“«Reiz Holivudā» ir čomiska komēdija, apreibinošs faktu un izdomas sajukums, krāšņs kinodarbs un mīlestības vēstule filmām, kas sniedz īstu nirvānu kino entuziastiem.”