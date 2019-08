FOTO: Jūrmalā izskan izcilā čellista Mišas Maiska koncerts

Mūzikas festivāla "Rīga Jūrmala" ietvaros Maiskis uz skatuves kāpa kopā ar savu meitu Liliju, kas sēdās pie klavierēm.

Programmā izskanēja Ludviga van Bēthovena, Franča Šūberta, Pētera Čaikovska un Dmitrija Šostakoviča skaņdarbi.

Bijušā rīdzinieka, čellista Mišas Maiska un viņa meitas Lilijas Maiskas duets ik reizi veido aizraujošas kamermūzikas programmas, kurā nav vietas rutīnai. Miša Maiskis, stāstot par muzicēšanas procesu, teica: „Mūzika ir ļoti subjektīva, tāpēc ir iespējamas daudzas dažādas interpretācijas. Iespēju skaits ir bezgalīgs, un arī to dziļums ir bezgalīgs. Par interpretāciju nekad nevaram teikt, ka tā ir „tā vienīgā” absolūti perfektā. Perfekcija mūzikā ir ilūzija. Es to salīdzinu ar vēlmi sasniegt horizontu – jo vairāk tam pietuvojies, jo vairāk tas arvien un arvien attālinās. Tas nenozīmē, ka nevajadzētu mēģināt tam tuvoties. Tomēr apjaušot, ka nekad to nespēsiet sasniegt, būs mazāka vilšanās.”

Jautāta, ko nozīmē muzicēt kopā ar pašiem tuvākajiem, kopā ar tēvu, Lilija atbild: “Mūsu dzīslās rit tās pašas asinis. Mums tiešām ir ļoti līdzīga mūzikas izjūta. Mūzika mums ir dabisks saziņas veids. To ir grūti izskaidrot ar vārdiem. Mans tēvs mani ir ļoti iedvesmojis un ietekmējis. Man nav bijis pārāk daudz skolotāju, un es tiešām lielāko daļu esmu iemācījusies, muzicējot kopā ar tēvu. Viņš man iemācīja daudzus mūzikas likumus un principus un to, kādai būtu jābūt attieksmei pret muzicēšanas procesu.”