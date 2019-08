Grupa “Carnival Youth” laiž klajā Brazīlijā ierakstītu albumu

Kā stāsta grupas dalībnieki, albuma dziesmu idejas krātas pāris gadu garumā, dodoties koncertturnejās un pieredzot pasaules un cilvēku dažādību, bet tajā pašā laikā saprotot, ka mūs vieno viens un tas pats: “Tās ir ilgas pēc cilvēcības un atklātības, alkas pēc brīvības un mīlestības. Arī mēs, rakstot jaunā albuma materiālu, centāmies būt ļoti atklāti un pat intīmi, ļaujot brīvībai izpausties caur dažādiem skaņu eksperimentiem. Izmēģinājām dažādas dziesmu rakstīšanas pieejas un dažreiz ļāvām arī vaļu ironijai, kas kā sāls un pipari paspilgtināja mūsu domu graudus.”

Dziesmas pārsvarā tapušas grupas radošajos izbraukumos Latvijā, bet pats ieraksts “Red Bull Studios” Sanpaulu, Brazīlijā, kopā ar producentu Gati Zaķi. “Carnival Youth” stāsta: “Albuma ieraksta laikā ļāvām Brazīlijas gaisam ietekmēt mūsu mūziku un rakstīšanas metodes. Ļāvāmies dažādiem ekspresīvākiem un karstasinīgākiem ritmiem, izmantojot lokālās perkusijas, kas rezultātā veido labu balansu ar dažiem melanholiskākiem un mierīgāka rakstura skaņdarbiem.”

Albuma nosaukums “Good Luck” parādījās ieraksta laikā: “Līdz šim albuma nosaukumi vienmēr tika izdomāti pēc ieraksta pabeigšanas, diezgan pārdomāti. Šoreiz tas notika spontāni - kādā no ieraksta dienām Sanpaulu Gatis, sēžot pie skaņu pults, pēc kādas no iespēlēšanas mēģinājumiem caur mikrofonu mums trijiem austiņās paziņoja: “Nu, mēģinām vēlreiz”, un ironiskā balsī pieminēja, “Lai veicas…” Tajā brīdī kaut kas saslēdzās un no mums sekoja atbilde: “Hei, tas skan pēc albuma nosaukuma”. Šo frāzi var uztvert tieši - kā veiksmes vēlējumus - un arī pārnestā nozīmē, kad to bieži lieto ar ironisku smīnu, kad kāds cenšas paveikt kaut ko sarežģītu, vai uz sitiena - neiespējamu. Tādos gadījumos, ko mēs varam novēlēt? Nu...lai veicas…”

Albumu miksējis "Grammy" balvas ieguvējs Nikolā Vernē, skaņas pēcapstrāde tapusi “Sterling Sounds” Ņujorkā.

“Good Luck” koncertturneja Eiropā sāksies septembrī, tās ietvaros grupa sniegs koncertus Vācijā, Šveicē, Austrijā, Lietuvā, Polijā, Slovākijā, Čehijā, Lielbritānijā un Igaunijā. Latvijā koncerti būs 15.novembrī Aizkrauklē, 16. novembrī Līvānos, 17. novembrī Valmierā, 20. novembrī Madonā, 23. novembrī Rīgā, “Hanzas Perons” un 30. novembrī – Liepājā.