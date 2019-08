Jau 11. augustā apvienības "Radio Trio" meitenes devās uz Krieviju, un šodien aizritējusi pirmā mēģinājumu diena visiem konkursantiem. Intensīvā mēģinājumu grafikā dalībnieki atrādīja trīs konkursam sagatavotās dziesmas, un konkursa režisors Aleksandrs Revzins mūziķiem sniedza gan vērtīgas pamācības, gan kopā ar konkursa radošo komandu, ja bija nepieciešams, lika veikt izmaiņas aranžijās vai dziesmu izvēlē. ‘’Radio Trio’’ meitenes vienīgās saņēma komentāru, ka ‘’viņas skan lieliski’’.

Aprīļa beigās Maskavā norisinājās konkursa ‘’Jaunais vilnis’’ dalībnieku atlase, kur piedalījās vairāki latviešu dziedātāji. Lai gan 2017. un 2018. gadā Latvijas dziedātāji nespēja kvalificēties konkursa finālam, šogad ‘’Radio Trio’’ - kā vienīgās no Latvijas - izcīnīja iespēju pārstāvēt valsti starptautiskajā konkursā. Šogad pirmo reizi ir mainīti noteikumi, un dalībniekiem ir jāstartē konkursā ar divām oriģināldziesmām, kā arī mainīta balsošanas kārtība.

‘’Radio Trio’’ apvienojušās trīs dziedātājas – Gabriēla Zvaigznīte, Madara Dzintara-Pluša un Katrīna Anna Vīgante. Grupas dalībnieces iepazinās Rīgas gospelkorī, kur kopā dziedāja jau vairākus gadus, taču ideja par grupu realizējās 2017. gadā. Meitenes ir uzstājušās festivālā "Rīgas Ritmi", koncertu sērijā "Četri gadalaiki", koncertturnejā "Ielūdz Raimonds Pauls", regulāri sadarbojas ar Latvijas Radio bigbendu un šobrīd ļoti aktīvi koncertē visā Latvijā. Pagājušā gadā meitenes ieguva trešo vietu Latvijas šovā ‘’X faktors’’.

‘’Jaunais vilnis’’ ir starptautisks popmūzikas dziesmu konkurss, kas no 2002. gada norisinājās Jūrmalā, bet no 2014. gada notiek Sočos. Latvijas dziedātāji konkursā ir uzvarējuši divas reizes - 2004. gadā grupa "Cosmos", gadu vēlāk — Intars Busulis. Šogad konkursa finālā piedalās 13 dalībnieki no 11 valstīm, tai skaitā ASV un Kubas.