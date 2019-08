Uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem operdziedoņiem, 78 gadus vecais Domingo ir arī ievērojams diriģents un Losandželosas operas direktors. Kolēģu vidū vairāku "Grammy" balvu ieguvējs ir cienījama persona, slavēts par savu šarmu un nerimstošo enerģiju, popularizējot operu visā pasaulē.

Bet "The Associated Press" vairākas dāmas nu paudušas savus atklājumus, kas Plasido parāda pavisam citā gaismā. Un apsūdzētājas saka - operas pasaulē tas bijis diezgan "atklāts noslēpums". Astoņas dziedātājas un viena dejotāja pavēstījušas, ka Spānijā dzimusī superzvaigzne izdarījis viņām seksuāla rakstura piedāvājumus. Šie incidenti bijuši triju desmitu gadu garumā, sākot no astoņdesmito gadu beigām. Šajā laikā Domingo bijis ietekmīgs vīrs vairākās operās.

Viena pastāstījusi, kā Domingo bāzis viņai roku zem svārkiem, citas sūdzējušas par mēģinājumiem skūpstīt. Bez šīm deviņām apsūdzētājām vēl sešas pavēstījušas, ka Domingo mājieni viņām likuši justies nepatīkami. Vienu, piemēram, pēc pieņemšanas darbā par dziedātāju Domingo koncertos operzvaigzne vairākas reizes aicinājis uz randiņiem.

Jāpiebilst, ka jau kopš 1962. gada Domingo dzīvo laulībā ar savu otro sievu Martu - operdziedātāju un dizaineri.

Plasido ar sievu Martu ir precējušies kopš 1962. gada. (Foto: Splash News/ Vida Press)

Tāpat "The Associated Press" runājusi ar teju trim dučiem opernamu darboņu - dziedātājiem, dejotājiem, orķestru mūziķiem, tehniskajiem darbiniekiem. Un ne viens vien pavēstīja, ka ir manījis Domingo izdarām nepiedienīgus seksuāla rakstura mājienus, kā arī bijis manāmi kārs uz jaunām meitenēm, tās "vajājot ar nesodāmības apziņu".

Domingo uz aģentūras "The Associated Press" jautājumiem nav atbildējis, bet izplatījis paziņojumu: "Šo vārdā nenosaukto personu apgalvojumi par notikumiem, kas bijuši pat pirms 30 gadiem, ir satraucoši un kļūdaini."

"Ir sāpīgi dzirdēt, ka es, iespējams, kādu esmu apvainojis vai licis justies neērti - nav svarīgi, pirms cik ilga laika, un par spīti maniem labajiem nodomiem. Es ticēju, ka visas manas attiecības un saskarsme ar citiem cilvēkiem bijusi atzinīgi vērtēta un abpusēji pieņemama. Cilvēki, kas mani pazīst vai ir ar mani strādājuši, zina, ka es neesmu cilvēks, kas tīši kādam kaitētu, viņu apvainotu vai apkaunotu," tā Domingo. "Tomēr es atzīstu - noteikumi un standarti, pēc kuriem mēs tiekam vērtēti šodien, ļoti atšķiras no tiem, kādi tie bija pagātnē. Man ir veicies, ka man ir bijusi vairāk nekā 50 gadu ilga karjera operā, un es turēšos pie visaugstākajiem standartiem.”

No deviņām Domingo apsūdzētājām tikai viena bijusi gatava publiski atklāt savu vārdu - tā ir Patrīcija Vulfa, mezosoprāns, kas ar Domingo dziedājusi kopā Vašingtonas operā. Citas vēlējušās palikt anonīmas. Daļa vēl darbojoties šajā industrijā un baidoties no sekām, citas bažījas, ka tiks publiski nogānītas un pazemotas.

Patrīcija Vulfa. (Foto: AP/Scanpix)

Lielākās daļas šo sieviešu stāsti bijuši apbrīnojami līdzīgi - Domingo viņām zvanījis vēlās vakara stundās, interesējies par viņu karjeru, teicis, ka jāsatiekas privātā sarunā, lai viņš varētu dot vērtīgus padomus. Ar dažām ticies "darījumu pusdienās", kuru laikā centies aiztikt un glāstīt sarunu biedres kājas, citas pierunājis ierasties viņa viesnīcas numuriņā, kur, sākumā uzspēlējis klavieres un devis dažus padomus, meties bučot un licis noprast, ka vēlas arī likties gultā.

Divas sievietes atzinušās, ka padevušās Domingo piedāvājumiem, jo bažījušās - atteikt vienam no pasaulē ietekmīgākajiem operdarboņiem nozīmētu karjeras beigas. Viena no viņām atklājusi, ka viņai divreiz bijis sekss ar Domingo, un pēc vienas no šīm reizēm Plasido uz galdiņa viesnīcas numuriņā atstājis desmit dolārus, sakot: "Es negribu, lai tu jūties kā prostitūta, bet es negribu arī, ka tev būtu jāmaksā par stāvvietu."

Sievietes, kas atklājušas savus stāstus "The Associated Press", atzinušas - to darījušas, iespaidojušās no #MeToo kustības. Atzinušas arī, ka laikā, kad šie seksuālas dabas piedāvājumi bijuši, viņas bijušas jaunas un karjeras sākumposmā. Vairākas pēcāk darījušas visu, lai nekad nebūtu vairs operas zvaigznei jābūt tuvumā, darbā vienmēr centušās uzturēties citu kolēģu sabiedrībā, mājās - neatbildējušas uz telefona zvaniem. "Tā bija kā regulāra balansēšana uz naža asmens," teikusi viena no sievietēm.

"Es jutos kā medījums," atzinusi kāda, kura galu galā esot padevusies Domingo uzmācībām, viņa viesnīcas numuriņā iesaistoties "apgrābstīšanā". "Es biju pavisam iebiedēta, es domāju - teikt viņam "nē" nozīmētu to pašu, ko teikt "nē" Dievam. Un kā tu vari pateikt "nē" Dievam?"

Domingo esot regulāri zvanījis naktīs, un viņu nav nomierinājuši ne stāsti, ka sieviete ir nogurusi, aizņemta, precēta...: "Man beidzās attaisnojumi. Un es jutu - ja nepadošos, man nekādas karjeras operā nebūs."