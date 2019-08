Lindenblate par Lindas Mūrnieces vēlmi atgūt naudu: "Es viņai neesmu parādā ne centa, es viņu sūdzēšu tiesā"

Kā jau ziņots, kādreizējā Rīgas domes darbiniece Kristīne Lindenblate ar savu fondu "Miss & Mrs. Top of the World" jau vairākus gadus organizē starptautiska mēroga skaistumkonkursus, uz kuriem sabrauc daiļavas no dažnedažādām pasaules malām. Šogad konkurss norisinājās vasaras sākumā – no 28. maija līdz 2. jūnijam. Kā bija uzzinājis žurnāls "Kas Jauns", vērienīgais pasākums iecirtis krietnu robu Vecrīgā esošās prestižās viesnīcas "Hotel Roma" budžetā, jo, lai gan aizritējuši jau teju divi mēneši kopš skaistumkonkursa noslēguma un no ārzemēm sabraukušās viešņas jau sen atgriezušās dzimtenē, par viņu nakšņošanu viesnīcas numuriņos samaksa vairāk nekā 3000 eiro apmērā aizvien neesot notikusi.

„Šo sešu gadu laikā, kopš vadu viesnīcu "Hotel Roma", šis ir pirmais gadījums, kad mums ir jāmēģina izlūgties, lai klients samaksā rēķinu. Mēs arī mēģinām to darīt. Šajā sakarā vispirms pie Kristīnes vērsās darbiniece, kas ir atbildīga par izmitināšanu, uz ko saņēma Lindenblates atbildi, ka viņai šobrīd neesot naudas un vispār viņa maksāšot pa daļām. Tiešām ir interesanti, ka klients tev izstāsta, kā viņš maksās... Tas ir tāpat, kā aizej uz Rimi un mēģini pastāstīt, ka par paku piena norēķināsies, piemēram, nedēļas laikā vai septembrī,” žurnālam "Kas Jauns" sašutumu pauda "Hotel Roma" vadītāja Linda Mūrniece.

mans uzdevums ir vadīt viesnīcu, nevis skraidīt pakaļ klientam un piedzīt naudu, ko viņš ir palicis parādā," saka Linda Mūrniece. (Foto: Juris Rozenbergs)

„No mūsu juristiem sekoja piedāvājums Kristīnei ierasties un parakstīt vienošanos par atmaksas grafiku, bet to darīt viņa atteicās. Kādā atsūtītā balss ierakstā Kristīne vēl izteica šaubas, vai jurists patiešām ir jurists... Aptuveni pirms divām nedēļām vērsos rakstiski pie Kristīnes pati personīgi, ko parasti ar klientiem atļaujos tikai galīgās bezizejas situācijās, un aicināju viņu samaksāt," atklāja Linda.

"Jāatzīmē, ka mans uzdevums ir vadīt viesnīcu, nevis skraidīt pakaļ klientam un piedzīt naudu, ko viņš ir palicis parādā," tā Mūrniece.

Tagad Lindenblate izplatījusi paziņojumu, kurā noliedz Mūrnieces sacīto, apgalvojot, ka tie ir "publiski izskanējuši apmelojumi krāpniecībā".

Kā saka skaistumkonkursu rīkotāja, "iespējams, tieši pārāk lielā pašapziņa un egocentriskums Mūrniecei ir traucēklis objektīvi uztvert esošo situāciju un risināt to civilizēti, kā to praktizē biznesa vidē erudītas un sevi cienošas personas."

"Bez jebkāda juridiskā vai morālā atbildīguma, jaucot terminus un atšķirības starp fizisko un juridisko personu, uzskatot, ka par juridiskas personas saistībām atbild fiziska persona, Linda Mūrniece publiski apgalvo, ka es esmu viņai palikusi parādā un tādējādi jau kļuvusi par krāpnieci,” šo situāciju kā "juridiski un morāli nepieņemamu" raksturo Lindenblate. “Biznesa vidē strādā ētikas likumi, tieši tāpat kā jebkurā citā profesijā, bet “Hotel Roma” direktore laikam par to neko nav dzirdējusi, vai jau aizmirsusi."

“Mani fascinē fakts, ka mūsdienās jebkurš var publiski otru apmelot, nosaukt otru personu par parādnieci, krāpnieci, apmelot, nebaidīties no sekām, kas šajā gadījumā ir arī kriminālatbildība. Kamēr tiesa nav izlēmusi par labu kādai no iesaistītajām pusēm, visi Mūrnieces kundzes publiskie izteikumi ir tīrākā apmelošana un neslavas celšana,” savu sašutumu neslēpj Lindenblate.

Viņu gan parāda neatdošanā vaino ne tikai Mūrniece, bet arī žurnālists, kādreizējais TV raidījuma "Oranžā vanna" vadītājs Mainots Vecvagars. Neraugoties uz to, ka aizritējuši jau aptuveni pieci gadi, viņš aizvien cer atgūt naudu, ko savulaik aizdevis Kristīnei Lindenblatei. Atšķirībā no Lindas Mūrnieces, kuras vadītajā viesnīcā “Hotel Roma” Lindenblate sava skaistumkonkursa dalībnieces izguldīja, lūdzot rēķinu piestādīt viņas dibinātajai biedrībai "Miss&Mrs.Top of the World", Vecvagars 2014. gadā 3000 eiro lielo naudas summu kā aizdevumu liecinieka klātbūtnē pārskaitījis uz Kristīnes Lindenblates privāto bankas norēķinu kontu.

“Solīja atdot pa daļām, bet tie bija tikai daži maksājumi, kuros atguvu labi ja 300 eiro. Pēc tam Kristīne diemžēl pārtrauca ar mani kontaktēties, un sanāk, ka parāds aizvien “karājas gaisā”," saka Mainots.

"Saņēmu no viņas puses vēl augstprātīgu komentāru apmēram tādā stilā: “Vai tiešām esi mazs puisītis, kas naivi tic, ka dabūsi atpakaļ?”,” nosaka Vecvagars.

Mainots stāsta, ka naudu Lindenblatei aizdevis draudzības vārdā, jo viņai radušās finansiālas problēmas, organizējot kādu no skaistumkonkursiem, kura rīkošanā kā režisors iesaistīts bijis arī Vecvagars. “Gribēju palīdzēt Kristīnei kā draugam un sadarbības partnerim, bet diemžēl smagi kļūdījos, to darot, paļaujoties uz “godavārda”. Kļūdījos, ka aizdevumu nenoformēju oficiāli, pretī lūdzot viņas parakstu. Tomēr, kā zināms, bumerangs lido tā kā tas lido, un ceru, ka kādudien Kristīne tomēr ar mani sazināsies un spēs norēķināties,” spriež Mainots.

Lūk, Mainots Vecvakars ar Lindenblati un sabiedrības dāmu Lieni Skulmi mīlīgi kopā pirms sešiem gadiem. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Ilgi šo nesmukumu neesmu ne ar vienu apspriedis, biju izlēmis kādreizējās draudzības vārdā klusēt, turklāt ne tikai par šo lietu vien. Tomēr, kad uzzināju, ka Kristīne Lindenblate ar savu biedrību ir nodarījusi zaudējumus Lindas Mūrnieces vadītajai viesnīcai, sapratu, ka man arī ir jāinformē sabiedrība par savu rūgto pieredzi naudas darījumos ar šo personu. Tas ir mans brīdinājums – neuzticieties šim cilvēkam! Tā kā pats arī nodarbojos ar skaistumkonkursu organizēšanu, uzskatu, ka Kristīnes Lindenblates organizācijas apzinātā rēķinu nemaksāšana grauj reputāciju ikvienam pasākumu organizatoram un var raisīt potenciālo sadarbības partneru neuzticēšanos. Ļoti nopietni pašlaik apsveru iespēju sazināties ar Lindu Mūrnieci, kura aicināja mani pievienoties iesniegumam, ko viņas jurists gatavo iesniegšanai policijā,” atklāj Mainots, kurš pēc sadarbības pārtraukšanas ar Lindenblati tagad organizē sava zīmola "Elite Beauty Queens" starptautiskus skaistumkonkursus.

Arī par Mainota sacīto Kristīnei ir savs viedoklis: "Personām laikam pirms publisku izteikumu un skaļu apmelojošu vārdu mētāšanās derētu atcerēties, ka, ja kāds ir kādam parādā, personas to risina sākotnēji ārpustiesas kārtībā, bet nevienojoties, turpmākā strīdus risināšana notiek tiesā. Šobrīd viss minētais ir ķengu līmenī." Un vispār pret abiem parāda prasītājiem tagad tiekot gatavoti tiesu darbi.

“Izveidojusies situācija ir nodota izvērtēšanai kompetentiem juristiem, kuri gatavo prasību tiesā pret neslavas cēlājiem Lindu Mūrnieci un Mainotu Vecvagaru. Lai tiesa lemj, kuram šajā situācijā bija vai nebija taisnība,” turpina Lindenblate.

Uz to savs vārds sākāms ir arī Mūrniecei: "Lindenblate mēģina nodalīt sevi kā privātpersonu no sevis fonda vadītājas. Tomēr tas nemaina faktu, ka viņa ir parādā par viesnīcas pakalpojumiem. Apvainojumi mūs neuztrauc, lai gan pēc likuma tie tādi ir. Šobrīd svarīgākais ir atgūt nesamaksāto naudu!”