Kaspars un Katrīne Saulieši mēģina tomēr dzīvot kopā

Kaspars Saulietis un viņa sieva Katrīne, kas ir hokejista Kaspara Daugaviņa māsīca, vienmēr tikuši uzskatīti par vienu no Latvijas simpātiskākajiem un saderīgākajiem pāriem. Ar kādreizējo skaistumkonkursa "Mis Rīga 2003" uzvarētāju hokejists apprecējās 2008. gada 20. jūnijā pēc aptuveni divus gadus ilgas kopā būšanas.

Vēl vienā šovā

Šo gadu laikā savu ģimenes dzīvi Saulieši ir aktīvi atrādījuši sociālajos tīklos, kā arī vairākos televīzijas projektos. Šovā "Tēta nedienas" varēja ielūkoties, kā Kaspars uzņemas rūpes par kārtību mājās un ēst gatavošanu, kā arī noved vecāko meitu Keriju līdz asarām, liekot viņai pildīt mājasdarbus un mācīties tautasdziesmu no galvas, kamēr Katrīne laiski atpūtās spa.

Vēl nesen abi vecāki ar meitām piedalījās šovā "Mazā lielā zvaigzne", kas atklāja Kaspara lielākos netikumus – patiku pret zelējamo tabaku un alu –, kā arī Katrīnes bailes no augstuma un zirnekļiem.

Arī pati skaistumkonkursu uzvarētāja un organizatore iepriekš ir darbojusies kameru priekšā, vadot sporta kanālā B"est4Sport TV "raidījumu par basketbolu, tāpēc nepārsteidz viņas jaunākā avantūra – kļūšana par skandalozā šova "Gribi kļūt slavens?" vadītāju.

Šovam piekrīt nekavējoties

Žurnālam "Kas Jauns" Katrīne atklāj, ka vadīt raidījumu piekritusi trīs minūšu laikā. „Es visu varu pielāgot, vienmēr varu tagad un tūlīt,” viņa stāsta. „Mēs ar producenti Sandiju esam sadarbojušās jau vairākas reizes, un, kad viņa teica, ka viss ir slikti un vajag vadītāju, uzreiz piekritu. Zinu, kā viņa strādā, tāpēc zināju – viss būs kārtībā.” Arī iepriekšējais skandāls, kad no šova vadīšanas atteicās 18 gadu vecā jūtūbere Evelīna Pārkere, Katrīni nav nobiedējis. „Par to uzzināju tikai tad, kad man piezvanīja. Pēc tam iegūglēju un paskatījos viņas video, arī to „trako” raidījumu – īstenībā nekā tāda jau tur nebija,” atzīst Sauliete, kuru pārsteidzis, ka Evelīna tik slikti pieņēmusi kritiku, jo "YouTube" taču darbojas jau sen.

Pati Katrīne, kas ļoti aktīvi darbojas sociālajā vietnē "Instagram", kur nemitīgi reklamē Krievijā bāzētā tīkla uzņēmuma "NL" piedāvāto produkciju, kas bieži tiek kritizēta, norāda – viņu negatīvi komentāri sen vairs neietekmē.

Mēģina dzīvot kopā

Pērn daudzus pārsteidza ziņas par Sauliešu pašķiršanos. Ar šķiršanās dokumentu iesniegšanu pāris gan uzreiz nesteidzās, jo vēlējās saprast – glābt laulību vai turpināt dzīvot atsevišķi.

Tagad simpātiskais pāris atkal dzīvo kopā. Spriežot pēc viņu ierakstiem un bildēm sociālajos tīklos, kuros tiek pausti mīlestības apliecinājumi vienam pret otru, laulības krīze ir uzvarēta. Tomēr Sauliete atklāj, ka to vēl līdz galam nevar saprast. „Te ir labi, te ir slikti. Pirmais strīds, un šķiet, ka viss ir cauri un vai vispār bija jēga mēģināt... Bet tagad ir labi! Mēģināsim un skatīsimies,” norāda Katrīne.

