Hosams Abu Meri un Linda Krūmiņa nosvin kāzas

Svinības notikušas Mālpils muižā.

Precēta vīra godā Hosams iesoļo, būdams jaunā amatā. Pagājušajā nedēļā viņš iecelts par Libānas goda konsulu Latvijā. Hosams Abu Meri, neievēlēts 13. Saeimā, gada sākumā apstiprināts par Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa ārštata padomnieku sabiedrības integrācijas jautājumos, bet šovasar kļuvis par Libānas goda konsulu. Tā nu Linda tagad būs ne tikai Latvijā zināma žurnāliste, bet arī konsula kundze.

Šīs attiecības – ļoti īpašas

Pēc pašu stāstītā, Hosama un Lindas liktenīgā sastapšanās notikusi 2017. gada novembrī, kad Abu Meri viesojās Krūmiņas vadītajā Latvijas Televīzijas pārraidē "Rīta Panorāma", lai sniegtu interviju. Ciešāk satuvinājušies abi pēc gadumijas. Sniedzot skaistu saderināšanās gredzenu, Hosams Lindas roku lūdza pērn novembrī, un viņa atbildēja ar “jā!”. Šā gada sākumā žurnālam "Kas Jauns" pāris atklāja – vasarā svinēs kāzas. “Šīs attiecības man ir ļoti īpašas, un iespēju robežās cenšos ieturēt privātumu – mūsu lietas atstāt mūsu ziņā. Man ir pieredze, kad mana dzīve izvēršas pārāk publiska, kad presē tiek rakstīts par teju katru manu un manas dzīvesbiedres soli. Vairs tā negribu,” skaidroja Hosams, kuram Latvijā šī būs jau trešā laulība.

Ievērojot paša principus, neko daudz vairāk par attiecībām ar mīļoto Hosams medijiem nav stāstījis. Taču zinātāji vēsta, ka ārsts, iespējams, nav bijis līdz galam godīgs, atklājot abu romantisko liktenīgās satikšanās stāstu. Ir cilvēki, kuri apgalvo, ka Hosams Abu Meri un Linda Krūmiņa, rokās sadevušies, redzēti vēl pirms tikšanās Latvijas Televīzijas gaiteņos, kur, pēc ekspolitiķa stāstītā, uzšķīlusies viņu mīlas dzirksts. Ja tā ir patiesība, tad Hosamu un Lindu varētu vainot neētiskā rīcībā – par to, ka priekšvēlēšanu gadā Abu Meri izmantojis iespēju savu politiķa un partijas Vienotība popularitāti celt valsts sabiedriskajā televīzijā, kur piedevām konkrētā ziņu raidījuma moderatore ir viņa mīļotā sieviete.

Fakts, ka dažus mēnešus pēc likumīgās laulības šķiršanas ar kādreizējo iekšlietu ministri Lindu Mūrnieci Hosams Abu Meri ļāvies jaunai mīlestībai, klajā nāca 2017. gada ziemā. Hosams stāstīja, ka Lindu sastapis televīzijā, kad bija ieradies uz interviju. “Protams, pirms tam Lindu zināju kā jebkuru citu televīzijā redzētu cilvēku, bet ne personīgi. Kad biju raidījumā, pirmo reizi pamanīju, ka ir interesanti ar Lindu runāt un ka viņa ir pievilcīga sieviete. Viņas kolēģim kā joku paprasīju, vai Linda ir brīva sieviete. Sapratis, ka tā tiešām ir, pēc kāda laika viņu uzrunāju,” žurnālam "Kas Jauns" atklāja Hosams, piebilstot, ka aktīvāk kontaktēties un satikties sākuši tikai pēc Jaungada. Līdzīgu sižetu Abu Meri dedzīgi klāstīja arī citās intervijās.

Saistītās ziņas Hosams Abu Meri izziņo savas trešās kāzas Tā deputāts Hosams Abu Meri ieskatījās savā jaunajā mīlā Lindā Krūmiņā Hosams Abu Meri atklāti izstāsta, kāpēc šķīrās no savas Lindas

Apjūsmoti un atmaskoti

Pēc attiecību nonākšanas atklātībā daudzi publiskajā telpā sekoja līdzi katrai ziņai par jauno pāri: vispirms, uzzinot, ka Hosams apņēmies Krūmiņu precēt, vēlāk – ka Abu Meri izredzēto jau bildinājis, un pēcāk – ka ar kāzu rīkošanu mīlnieki nevilcināsies un precēsies jau šovasar. Kā allaž netrūka arī skauģu un nelabvēļu, kas ar samazgām gatavi noliet visus skaistos, laimīgos, veiksmīgos, slavenos un bagātos. Arī Hosams un Linda anonīmajos komentāros internetā tika kā sveikti, apjūsmoti un slavināti, tā pelti un „atmaskoti”. Bija ļaudis, kuri vēstīja, ka Hosams pie Lindas Krūmiņas “piestaigājis” jau laikā, kad vēl bija kopā ar Lindu Mūrnieci, kāds precizēja ielas nosaukumu, kur politiķis it kā esot manīts apciemojam Lindu Krūmiņu kādas daudzdzīvokļu mājas 3. stāvā... Un žurnāla "Kas Jauns" rīcībā nonāca fotogrāfija, kas datēta ar 2017. gada 22. oktobri, kurā Abu Meri un Krūmiņa saskaņotā apģērbā, sadevušies rokās, kopā redzami kādā pasākumā ārpus Latvijas.

Bet kā tad ar leģendāro “mīlas bultas trāpījumu” televīzijas gaiteņos novembrī? Un ko par šo visu domā pats Hosams? “Nekādus apmelojumus nekomentēšu! Negrasos nevienam taisnoties. Es zinu cilvēku, kas par mani izplata visas šīs apmelojošās runas. Brīdinu, ka tam var būt sekas – tiesu darbi par manas reputācijas nomelnošanu,” niknumu neslēpa Abu Meri.

Muižkungs un viņa kundze

Savu mīlas ligzdiņu Hosams un Linda vij Berģos – kā vēsta Zemesgrāmatas dati, jau kopš aizvadītā gada 23. aprīļa viņš kļuvis par ekskluzīvas mājvietas saimnieku, par 159 000 eiro Garkalnes novadā iegādājoties dzīvokli 2004. gadā uzceltā lepnā trīsstāvu namā, kas nosaukts par "Berģu muižu". Īpašuma iegādes dienā Abu Meri uz to nostiprinājis hipotēku SEB bankā 202 725 eiro apmērā.

Spriežot pēc mājokļa atrašanās vietas, Hosams un Linda izvēlējušies apmesties ārpus pilsētas putekļiem un kņadas, tuvāk pie dabas krūts. Projekts "Berģu muiža" atrodas ainaviskā vietā netālu no ezera un tikai 50 metru attālumā no meža. Piecu luksusa dzīvokļu māja ir slēgtā teritorijā ar 2500 kvadrātmetru plašu iekoptu pagalmu, kurā iekārtots bērnu rotaļlaukums. Dzīvoklim, kurā īpaši smalku atmosfēru sniedz augstie griesti, ir 22,4 kvadrātmetrus plaša āra terase, un ikvienam no īpašniekiem pieejama arī speciāla telpa mantu glabāšanai, piemēram, bērnu ratiņu novietošanai. Tā nu pāris var domāt arī par savu bērnu radīšanu. No laulības ar bijušo sievu Antru Hosamam ir divas meitas, bet Lindai no iepriekšējām attiecībām ir jau pilngadību sasniedzis dēls Artūrs.