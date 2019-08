Televīzijā sievietēm STV Pirmā!, kas nu pārraidīs HD izšķirtspējā, jau drīzumā startēs jauns, izaicinošs realitātes šovs “Slavenības. Bez filtra”, kur skatītāji varēs sekot līdzi trīs sabiedrībā zināmu pāru ikdienai un atklāt viņu privātās dzīves noslēpumus, TV pirmizrādi piedzīvos pirmais Latvijas un Ukrainas kopražojuma oriģinālseriāls “Markuss”, un ar jaunu sezonu atgriezīsies plaši apspriestais sociālais projekts “Caur ērkšķiem uz...”, kā arī vakara sarunu šovs “Starp mums runājot”. Kanāls 360TV ik dienu aicinās mesties azartiskos piedzīvojumos, līdzās populārākajiem ārvalstu raidījumiem un Holivudas labākajām filmām piedāvājot vēl nebijušu pašmāju šovu “Četri uz koferiem”, kur labi zināmas personības, katra ar atšķirīgām interesēm un vēlmēm, dosies kopīgā ceļojumā. Pie 360TV skatītājiem nonāks arī skandalozā režisora Mika Ozoliņa veidotais projekts “Grēcīgā Amerika ar Miku Ozoliņu”, aicinot ļauties pavisam ekstrēmai avantūrai un “iebraukt dziļāk” amerikāņu dzīves veidā. Armanda Pučes vadībā apgriezienus turpinās uzņemt vakara sarunu šovs “Hattrick ar Puči”, kas gan TV, gan sociālajos medijos sniegs asprātīgu un vispusīgu skatu uz sporta aktualitātēm.

STV Pirmā! un 360TV rudens sezona tika atklāta 8. augustā ar pasākumu, kas pulcēja iecienītāko pašmāju raidījumu, šovu un seriālu vadītājus un dalībniekus, kā arī iepazīstināja ar pavisam drīz sagaidāmajiem pārsteigumiem. Katrs no tiem piešķirs savu īpašo emociju “odziņu” jeb nokrāsu – ļaujot skatītājiem otrpus ekrāniem izjust īstu azartu, dzīvot līdzi patiesām emocijām un sarežģītiem attiecību līkločiem. “Emocijas valda pār televīzijas saturu, turklāt visspilgtāk mēs cilvēki tās izjūtam tieši pašmāju šovos un seriālos, ar kuru tēmām un jautājumiem varam labāk identificēties un kas norisinās mums atpazīstamā vidē. Tieši tādēļ, līdzīgi kā citviet pasaulē, satura piedāvājumā arī Tet arvien vairāk un vairāk resursu un uzmanības velta tieši vietējam saturam, kas kļūst arvien plašāks, daudzkrāsaināks un līdz ar Ukrainas kopražojuma seriālu “Markuss” – arī starptautisks. Turklāt īpašu uzmanību veltām tam, lai tas būtu pieejams pēc iespējas plašākam Latvijas skatītāju lokam – gan 360TV un STV Pirmā! kanālos, gan Shortcut lietotnē, kur tas ir pieejams 24/7,” akcentēja Tet izklaides pakalpojumu daļas direktore Inga Alika-Stroda.

“STV Pirmā!” piedāvā pirmizrādi realitātes šovam par zvaigžņu dzīvi “Slavenības. Bez filtra”, ar jaunu sezonu atgriežas “Caur ērkšķiem uz...”

Arī rudens sezonā Latvijā pirmais īpaši sievietēm veidotais kanāls STV Pirmā! runās par drosmīgām un šokējošām tēmām, nebaidoties pārsteigt un aicinot aizdomāties. Tāpat netrūks romantikas un sievišķīgu kaislību, ko sniegs populārākie Amerikas un Ukrainas šovi. Turklāt jau no 13. augusta kanāls pie skatītājiem nonāks krāšņā vizuālā tēlā un sāks rādīt HD kvalitātē.



Rudens sezonas pārsteidzošākais jaunums būs realitātes šovs “Slavenības. Bez filtra”, kas pirmizrādi piedzīvos jau septembrī. Tas ļaus ielūkoties vairāku sabiedrībā zināmu personību privātajās dzīvēs, uzzināt, kāda ir populāru ļaužu ikdiena, turklāt aktualizēs sociāli nozīmīgas tēmas. Skandalozais modes eksperts Jaroslavs Barišņikovs, kurš šobrīd kardināli mainījis tēlu, šovā būs redzams kopā ar savu draugu Kārli un runās par to, kāpēc viņiem ir svarīgi legalizēt savas attiecības. Savukārt šovu zvaigzne un dzejniece Magone Burka atklās, ar kādām grūtībām jāsaskaras jaunai ģimenei, atgriežoties dzimtenē. Pie skatītājiem nonāks trīs pavisam privāti attiecību stāsti par atpazīstamu personību ģimeņu priekiem, bēdām un problēmām. TV kameras ik dienu sekos līdzi viņu gaitām, tāpēc viss, kas būs redzams ekrānā, notiks “bez filtra” – tie būs īsti notikumi un patiesas emocijas. Šovs ļaus uzzināt visu par slavenību privātās dzīves aizkulisēm un gūt atbildes par to, kāda patiesībā ir viņu ikdiena.



Īpaši gaidīta ir skandalozā sociālā projekta “Caur ērkšķiem uz..” trešā sezona, kas pirmizrādi piedzīvos septembra vidū. Šoreiz ar ekspertu palīdzību piepildīt ilgi lolotus sapņus un rast pamatu jaunai dzīvei centīsies 11 grūtībās nonākušas sievietes. Turklāt šajā sezonā projekta dalībnieces un arī skatītājus gaida vēl nebijis pārbaudījums – pretim pārmaiņām viņas dosies nevis iekārtojušās ērtā mājoklī, bet gan mājās uz riteņiem jeb kemperos uzsāks aizraujošu ceļojumu pa Latviju. Tajā dāmas iepazīs ne tikai sevi un jaunās kolēģes, bet arī gūs vērtīgas atziņas no satiktajiem līdzcilvēkiem, pierādot, ka viņas ir īstas cīnītājas un gatavas jaunam dzīves sākumam.



Jau rudenī lietotnē Shortcut, bet vēlāk arī kanālā STV Pirmā! pirmizrādi piedzīvos pirmais Latvijas-Ukrainas kopražojuma oriģinālseriāls “Markuss”, kur galvenajās lomās redzēsiet iemīļotus pašmāju aktierus – Rihardu Leperu, Agnesi Cīruli, Daini Grūbi un citus, kā arī populārus Ukrainas un Krievijas aktierus. Seriāls aktualizēs bērnu nolaupīšanas jautājumu un ļaus sekot līdzi mātes pašaizliedzīgajai cīņai par savu dēlu, kurai pa vidu uzplauks kaislīgs mīlas stāsts. Kā atzina Rihards Lepers: “Seriāls tiek uzņemts pavisam citā kvalitātē, nekā esam pieraduši redzēt pašmāju ražojumos. “Markuss” tiek veidots vairāk kino versijā – tiek izmantotas gan sliedes, gan staigājošie kadri, kamera “skrien” līdzi cilvēkam un “elpo” līdzi cilvēkam. Šeit ir viss – gan mīlestība, gan īsti action kadri, speciāli seriālam ir sarakstīta mūzika, viss tiek uzņemts īstā vidē. Var just, ka Ukrainas komanda Rīgu redz citādāk, nekā mēs – viņi ir atraduši skaistumu, ko mēs nepamanām, tādēļ Rīgas ainas izskatīsies īpaši skaistas!”



Nākamajā otrdienā, 13. augustā, plkst. 21.00, ar košiem pārsteigumiem atgriezīsies Latvijā vienīgais vakara sarunu šovs sievietēm “Starp mums runājot”. Līdzās jau iemīļotajiem šova vadītājiem Valdim Melderim, Zanei Vaļickai un Dainai Jāņkalnei ērtajos studijas dīvāniņos iekārtosies spožākās pašmāju slavenības, lai izklaidējošā atmosfērā runātu gan par jaunākajiem notikumiem viņu privātajā dzīvē un karjerā, gan apspriestu “karstākās” sabiedrības aktualitātes. Piemēram, sezonas pirmajā raidījumā TV un radio personība Māris Grigalis atzīsies, ka mēdz “sagrēkot” ar ne tik veselīgām maltītēm, aktrise Elīna Vāne pastāstīs, kā viņas braucienu uz Rīgu naktī reiz izjaucis kāds aizdomīgs vīrietis, bet aktrise Dārta Daneviča dalīsies sašutumā par sievietēm pie stūres. Rudens sezonā pie skatītājiem dosies arī “Starp mums runājot” tematiskie raidījumi, kas ar šovam tik raksturīgo vieglumu un šarmu atklās, kā lielākos svētkus pavada slavenības, kā gatavojas – vai gluži otrādi – negatavojas svinībām, kā pārsteidz un lutina savējos.



Atklātas, sievietei aktuālas tēmas savā autorraidījumā “Sieviete. Personīgi” akcentēs žurnāliste Daina Jāņkalne. Jaunais piecu raidījumu cikls, kas pie skatītājiem nonāks 14. augustā plkst. 21.00, ik trešdienas vakaru runās gan par sievietes attiecībām ar vīrieti, gan bērnu audzināšanu, gan personības un pašizaugsmes jautājumiem, bet pieredzē un iedvesmas stāstos tajā dalīsies sabiedrībā zināmas personības - aktrise un režisore Kristīne Krūze – Hermane, stiliste Žanna Dubska režisors Viesturs Meikšāns, aktrise Kristīne Belicka, skaistumkonkursu rīkotāja Kristīne Lindenblate un citi. Kā vienai izaudzināt laimīgu bērnu? Vai viegli dzīvot attiecībās, ko šķīris attālums? Kā apzināties savu vērtību un būt pievilcīgai jebkurā vecumā? Cik svarīgas ir uzslavas un kāpēc nereti mēdzam sevi nenovērtēt – šie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem šosezon atbildes meklēs Daina Jāņkalne.



STV Pirmā! skatītājus priecēs arī pikantā britu realitātes šova “Mīlestības sala” jaunākā sezona, kā arī pārsteidzoši un kaimiņvalstīs populāri attiecību raidījumi – “Tētis meklē līgavu”, “Vecpuisis” un citi. Ar jaunu sezonu atgriezīsies arī pasaulē atpazīstamākā šefpavāra Gordona Remzija šovs “Labākais no labākajiem”, būs skatāms arī intriģējošais projekts “Šopinga dievietes”, kur četras ukrainietes, bruņojušās ar ierobežotu budžetu un laiku, šturmēs neskaitāmus veikalus, lai atrastu pašu stilīgāko tērpu.

360TV vedīs jaudīgos piedzīvojumos ar jauniem šoviem “Četri uz koferiem” un “Grēcīgā Amerika”

360TV jaunajā rudens sezonā nāks ar azartisku, piedzīvojumiem pilnu saturu, kas izklaidēs ikvienu piedzīvojumu meklētāju. Katra nedēļas diena kā ierasts veltīta savai tēmai, kas aizraus, smīdinās, ļaus baudīt lieliskākās Holivudas filmas un iepazīt spožākās personības.



Jau oktobrī “piedzīvojumu sestdienās” 360TV skatītājus gaida gandrīz ideāls ceļojums šovā “Četri uz koferiem”. Tajā kolorītas slavenības, kuras nekad iepriekš nav ceļojušas kopīgi - aktrise Evija Skulte, multimākslinieks Kašers, dziedātāja Olga Rajecka un citi, ļausies jautrai avantūrai. Lai arī intereses un vēlmes katram ceļotājam atšķirīgas, naudas maciņš šajā dēkā visai četrotnei būs viens, bet uzdevums vēl izaicinošāks – ceļabiedri jāpārsteidz ar patiešām neaizmirstamu izklaides programmu. Taču, ko darīt, ja iepriekšējā dienā baudīts kaviārs un šampanietis, bet nākamajā naudas pietiek vien lētākajam hostelim? Kā iepazīt jaunas zemes un tās cilvēkus, ja kabatā vien pārdesmit eiro? Kā sadzīvos un kopīgu valodu atradīs tik atšķirīgās personības? Šis būs pavisam citādāks ceļojums un tajā netrūks nedz spožu ideju, nedz krīzes brīžu, kurus atrisināt iespējams tikai pašiem radošākajiem. Kura slavenība vislabāk spēs pārsteigt kolēģus, bet kura – gluži otrādi – no tālās zemes viena dosies mājup?



Skatītājus izaicinās skandalozā režisora Mika Ozoliņa veidotais šovs “Grēcīgā Amerika ar Miku Ozoliņu”, kas kanālā 360TV pirmizrādi piedzīvos septembra sākumā. Tajā viņš sola “iebraukt dziļāk” un parādīt īsto Ameriku jeb konkrētāk tās karstāko un grēcīgāko štatu Kaliforniju – to, kuru nesastapt tūrisma ceļvežos un neatrast pašiem bez vietējo palīdzības. “Grēcīgā Amerika” pārsteigs ik sēriju – Miks tajā iekulsies neprātīgās avantūrās, dosies uz “saldo puišu” rajonu, iepazīsies ar jaunumiem intīmpreču veikalā, paviesosies Harley-Davidson servisā un saplūksies ar karstasinīgām meitenēm, kā arī atklās līdz šim nezināmus faktus par savām un savu bijušo sirdsdāmu attiecībām Tostarp par pagātnes “grēkiem” visai radošā veidā Miks centīsies atvainoties savai bijušajai draudzenei Elīnai Fūrmanei.



Apgriezienus ne tikai “Hattrick trešdienās” TV ekrānos, bet arī sociālajos tīklos turpinās uzņemt vakara sarunu šovs “Hattrick ar Puči”, kas 360TV ēterā atgriezīsies jau trešdien, 28. augustā, plkst. 21.00. Rudens sezonā tas savā pulkā iesaistīs jaunus “spēlētājus” – pazīstamākos Latvijas sporta žurnālistus, un reportieru rindas papildinās ar pašmāju YouTube slavenībām, kas skatītājiem piedāvās asprātīgu un atšķirīgu skatījumu uz notikumiem sporta laukumā un arī ārpus tā. Kā vienmēr, raidījums neiztiks bez Armanda Pučes trāpīgajiem komentāriem, Raivja Vidža asprātīgajiem eksperimentiem, Armanda Jaunzema un Agnetas Liepājnieces sižetiem un, protams, spraigām sarunām ar pašmāju sporta zvaigznēm. Turklāt “Hattrick ar Puči” arvien aktīvāk turpinās rosīties arī ārpus TV ekrāniem un sociālajos medijos piedāvās ekskluzīvu saturu par sporta aktualitātēm.



Tāpat jaunus talantus kanālā 360TV dosies meklēt bargais kritiķis Saimons Kauels populārā šova “Amerikas talanti” jaunākās sezonas pirmizrādē, bet mistikas pilnus otrdienas vakarus sola šova “Ekstrasensu cīņas. Ukraina” jaunākās sērijas. Turklāt piecus vakarus nedēļā kanālā 360TV kino gardēžus priecēs spraigākās filmas ar populārākajiem Holivudas aktieriem.

Helio aizrauj

Tet izklaidējošā puse – zīmols Helio apvieno gan televīzijas platformas, gan Helio Media producētos šovus, raidījumus un seriālus, kā arī televīzijas kanālus 360TV un STV Pirmā!, gan eSporta līgu ar urbānās kultūras un eSporta festivālu HyperTown, gan arī pārējo izklaides piedāvājumu.

Kanālu STV Pirmā! un 360TV satura piedāvājums ir pieejams visiem Helio interaktīvās televīzijas, lietotnes Shortcut, un Helio virszemes televīzijas skatītājiem. STV Pirmā! ir pieejams arī Baltcom un Balticom, kā arī citu lielāko kabeļtelevīziju klientiem.