Latvijas grupa "Varang Nord" uzvar pasaules lielākajā metāla grupu konkursā "Wacken Metal Battle 2019"

Aizvadītajā nedēļas nogalē Vācijā savu 30. jubileju svinēja pasaulē lielākais metālmūzikas festivāls "Wacken Open Air ". Pasākuma laikā notika tā saucamās "metāla kaujas", kurās piedalījās 30 grupas no Eiropas, Ziemeļamerikas, Dienvidamerikas, Āzijas un Āfrikas kontinentiem. Aizraujošā cīņā uzvaru pirmo reizi sacensību vēsturē guva kolektīvs no Latvijas – folkmetāla grupa "Varang Nord" no Daugavpils.