Festivāla apmeklētāju vidū bija daudz ģimeņu ar bērniem, un tas noritēja patīkamā un priecīgā gaisotnē, piebilda Turnele.

Skatītāji atzinīgi novērtēja festivāla teātra programmu, kas rīkots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Visās teātra izrādēs un priekšnesumos skatītāju vietas bija aizpildītas.

Turnele atzinīgi novērtēja depozīta glāžu sistēmu, ko īstenojis "Mežpils alus", kā rezultātā ir būtiski samazinājies atkritumu apjoms un arī apkārtējā vide bija daudz tīrāka nekā iepriekšējos gados.

Jau ziņots, ka no 2.augusta līdz 4.augustam 11.reizi notika mūzikas un mākslas festivāls "Laba Daba".

Festivālā uz lielās skatuves uzstājās "The Coco'nuts", Ainārs Mielavs, "Garbanotas", "Dzelzs Vilks", "Tribes of the City" un "Funk Therapy Collective", "Donēts 8", "JUUK", "Riga Reggae", "Skyforger", "Gas of Latvia", Slovēnijas grupa "Laibach", kā arī "Oranžās Brīvdienas".

Savukārt uz "Eža" skatuves uzstājās "Grodi", "Plenērs", "Polifauna", "Rahu the Fool", "Das Sonntags Legion", kā arī "Ialaz", jauktais koris "Dziesmuvara", Arturs Skutelis, "Stūrī Zēvelē", Krievijas grupa "Ackeemama", "Baložu pilni pagalmi", "Stiprās sievas & Ogas", Dānijas grupa "Babylove and the van dangos", "Kanisaifa", Beļģijas grupa "Mise*En*Scene", kā arī Latvijas pagrīdes mūzikas leģendas - "Zig Zag".

Tāpat festivāla laikā bija vērojamas dažādas teātra izrādes, kino filmas un performances.