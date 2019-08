Pāris gredzenus mijis 17. jūlijā, un apprecoties jaunā sieva pārgājusi vīra uzvārdā. Abi priecājas, ka kāzas izvērtušās ļoti skaistas un sirsnīgas. Ceremonija notikusi gleznainā vietā – Paradīzes kalnā Siguldā. Svinības līdz rīta gaismai kopā ar ģimeni un draugiem Zviedriem turpinājās viesu namā "Ratniekos".

„Kāzas izdevās skaistas, harmoniskas un jautras. To plānošanu uzņēmāmies paši kopā ar Anetes fantastisko draudzeņu trijotni – Elīnu Mihailovu, Agnesi Puriņu un Sintiju Kārkliņu –, ar kurām kopā izveidojām mūsu īpašo stāstu... Arī daudzi mums mīļie un tuvie pielika savu roku, lai radītu neaizmirstamāko dienu mūsu dzīvē,” pateicīgs draugiem ir Atis.

„Pasakainā līgavas kleita tika iemīlēta no pirmā acu skatiena un iegādāta "Love story" kāzu salonā,” atklāj Ata Zviedra mīļotā. (Foto: no privātā arhīva (Mārtiņš Plūme))

Pāri laulāja Ata Zviedra dzimtas mācītājs Artis Burovs, savukārt vedēji bija TV šova "Izklausies redzēts" uzvarētājs, aktieris Kristaps Rasims un viņa sieva, kādreizējā Dailes teātra aktrise Baiba Rasima. Pēc kāzu oficiālās daļas vakara ballīti iegrieza līgavaiņa kolēģi no grupas "The Rolltones" un rokmūziķis Atis Ieviņš, bet pusnakti iesildīja Maija Sējāne. Anete un Atis pirmās dejas vietā nodziedāja paši savu dziesmu "The Rolltones" pavadījumā.

Pāris foto iemūžinājis arī zeltnešos esošos gredzenus. (Foto: no privātā arhīva)

Pēc laulībām Zviedri devās kāzu ceļojumā uz Maltu. „Galamērķis tika izvēlēts spontāni,” stāsta Atis. (Foto: no privātā arhīva)