Princis Harijs un Saseksas hercogiene Megana. (Foto: MD/EXPRESS SYNDICATION / MEGA / Vida Press)

Princis Harijs teica iedvesmojošu runu par planētas saudzēšanu, kuru klātienē noklausījās tādas slavenības un vides aktīvisti kā supermodele Naomi Kempbela un aktieris Leonardo di Kaprio.

Princis Harijs un viesi ar 114 privātajām lidmašīnām uz globālās sasilšanas konferenci ieradušies tikai dienu pēc tam, kad britu troņmantinieks intervijā apliecināja, ka planētas resursu saudzēšanas nolūkos viņiem ar sievu Meganu Mārklu nebūšot vairāk par diviem bērniem.

Foto: James Whatling / MEGA / Vida Press

„Maksimums divi bērni!” – pārliecināti izteicies princis, kad primatoloģe un antropoloģe doktore Džeina Gudola devusi mājienu, ka planētas resursi nav neierobežoti un bērnu nevajadzētu būt „pārāk daudz”. „Šķiet, ka cilvēki ir vienīgie uz šīs planētas, kas domā, ka visa pasaule pieder tikai viņiem vien,” paturpinājis Harijs. „Taču es vienmēr esmu uzskatījis, ka mēs šeit esam tikai viesi. Un, protams, mums vajadzētu parūpēties par to, lai mēs planētu atstātu labā stāvoklī arī nākamajām paaudzēm. Katram no mums to būtu svarīgi atcerēties.”

Foto: James Whatling / MEGA / Vida Press

Tehnoloģiju giganti un neskaitāmas slavenības, kas ieradušās uz Sicīlijā notiekošo dabas saudzēšanas konferenci, kuras galvenā uzmanība vērsta uz globālo sasilšanu, nebija uzskatījuši par vajadzīgu atstāt savas privātās lidmašīnas angāros un mērot ceļu videi un dabai saudzīgākā, taču A lieluma zvaigznēm neērtākā, veidā.

Foto: James Whatling / MEGA / Vida Press

Vairāk nekā 110 konferences viesu ar privātajām lidmašīnām nolaižas Palermo lidostā Sicīlijā. Viesi, kas neierodas ar privātajiem reisiem, ceļu uz trīs dienas ilgo konferenci mēro ar savām mega izmēru superjahtām, kas arī nav no videi draudzīgākajiem transportiem.

Foto: Chris Allerton/REX/ Vida Press

Ar savām privātajām jahtām Sicīlijā ieradies dziedātājs Harijs Stailss, popzvaigzne Keitija Perija un aktieris Bredlijs Kūpers.

Bakingemas pils atteikusies komentēt, ar kādu transporta līdzekli Itālijā ieradies princis Harijs. „Šis nav jautājums, par ko mēs sniegsim komentārus,” norādījis pils pārstāvis.

Foto: Chris Allerton/REX/ Vida Press

Trīs dienu konferenci bija plānojuši apmeklēt tādi arī tādi cilvēki kā Džordžs Klūnijs, Toms Krūzs, Džons Ledžends, Baraks Obama, Stella Makartnija, Diāna fon Furstenberga un Niks Džonass ar sievu Prijanku Čopru.

