Es nevarētu teikt, ka man ar viņām ir viegli, it īpaši pašlaik, kad abām ir brīvlaiks. Jāapvieno darbs un treniņi ar pilnvērtīgu laika pavadīšanu ar meitenēm, tomēr vienu gan zinu- vēl nav bijusi diena, kuru pavadītu garlaikojoties. 😂🌞 #mylittleloves #sisters #momof2girls #mīlestība #Latvians