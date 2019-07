Festivāls "Positivus" Salacgrīvā. (Foto: LETA)

FOTO: aizvadīta festivāla "Positivus" pirmā diena

Ar saulainu un siltu laiku Salacgrīvā veiksmīgi aizvadīta Positivus festivāla pirmā diena, kurā ar aizraujošiem koncertiem apmeklētājus iepriecināja The 1975, Disclosure, Cut Copy un daudzi citi. Šodien Positivus apmeklētājus gaida Underworld, Royal Blood, Superorganism, Ivan Dorn, Ewert And The Two Dragons un citu aktuālu mākslinieku uzstāšanās.