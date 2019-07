Karaliene Elizabete II ieviesusi hercogienei Meganai jaunu aizliegumu

47 Foto Elizabetes II un Meganas Mārklas pirmā kopīgā vizīte Česterā +43

37 gadus vecā Megana un 34 gadus vecais Harijs par savām mājām sauc Frogmoras kotedžu, kas atrodas un Vindzoras pilij piederošās teritorijas. Taču viņu oficiālais birojs atrodas Bekingemas pilī. Saseksas hercogs un hercogiene tur pavadīs turpmāk daudz laika.

Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press

Pāris ir dedzīgi suņu mīļotāji. Megana intervijās ir atklājusi, ka jau kopš agras bērnības viņai līdzās bijuši četrkājainie draugi. Viņai un Harijam jau ir daži kopīgi suņi, vienu no kuriem, pēc Meganas teiktā, pāris ir paņēmis no patversmes.

Foto: CAMERA PRESS/ROTA / Vida Press

Jaunā māmiņa izteikusi vēlēšanos no patversmes aizgādībā paņemt kucēnu arī mazajam Ārčijam. Uzzinot šos jaunumus, karaliene ieviesusi jaunu aizliegumu. Viņa liegusi mazdēlam un viņa sievai ierasties Bekingemas pilī ar saviem mīluļiem.

Foto: The New Zealand Herald/Sipa USA/ Vida Press

“Harijs un Megana pārcēluši savu biroju uz karalienes māju. Viņa pavisam noteikti nevēlas, lai kāds krancis sabojātu viņas paklājus,” norādījusi kāda no karaļnamam pietuvinātām personām.

Foto: REX/ Vida Press

Pilī visu mūžu ir “valdījuši” Elizabetes II iemīļotākās sugas suņi korgiji. “Karaliene pateikusi, ka Megana var darīt visu, ko vēlas savā personīgajā teritorijā Frogmorā. Taču viņai nevajadzētu vest uz pili nevienu no saviem suņiem. Megana jutās sagrauta, to uzzinot, jo dzīvnieku glābšana ir viena no viņas lielākajām kaislībām,” portāls “RadarOnline” citē kāda paziņas teikto.

Foto: REX/ Vida Press

Līdz kāzām Meganai bija divi suņi – labradora un vācu aitu suņa krustojums vārdā Bogarts, kā arī bīgls Gajs. Bijusī aktrise uz Londonu varēja atvest tikai pēdējo no tiem.

Foto: Tim Rooke/REX/ Vida Press

Agrāk Megana sevi lepni dēvēja par izglābta suņa saimnieci. Viņa aicināja Lielbritānijas iedzīvotājus adoptēt dzīvniekus no patversmēm, apsolot darīt tāpat, izvēloties kucēnu Ārčijam.

Foto: REX/ Vida Press

