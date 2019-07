Lai gan vilinošais stāsts tapis jau maija vidū un atkārtoti ievietots sprīdi pirms Jāņiem, saimniekam to līdz šim vēl nav izdevies pārdot, jo sarkanais brīnums joprojām redzams sludinājumu dēlī. Vienlaikus pats teksts sācis savu atsevišķu dzīvi vietnē "Facebook", kur simtiem ļaužu sajūsminās par spēkrata aprakstu.

Kā uzrakstīt aizraujošu sludinājumu mašīnas tirgošanai

Publicējam to nerediģētā veidā, saglabājot autora rakstības un izteiksmes stilu:

"Vietēja mēroga interneta sensācija, kulta objekts, kurš nepilna mēneša laikā piesaistījis vairāk kā 30 000+ ziņķārīgu acu pāru. Tās ir trīs Arēnas “Rīga” un pilna Mežaparka lielā estrāde! “Rammstein” gauži un rezignēti nopūšas, Dons diskrēti nokremšļojas un Prāta Vētras Mihelsonam no šokā izgāztās mutes izkrīt garnele – tik plašu rezonansi spēj radīt, varbūt, tikai Bauskas Kantrīfestivāls.

Spēkrats, kuru nekautrējoties var salīdzināt ar kosmosa raķešmoduli “Eagle”, kurš tieši pirms 50 gadiem - 1969. gada 20. jūlijā aizveda “fruktus” no NASA uz Mēnesi – cēls, varens un patiesu bijību raisošs. Pat zirgam skaidrs, ka ne katrs ir cienīgs to iegūt savā īpašumā un spējīgs ar neviltotu pietāti vadīt. Droši vien tāpēc sludinājuma pastkastītē vēl joprojām svilpo salti vēji un tālrunis ir kluss kā svētā nakts.

Atkārtošos, bet nevaru nepieminēt – šis spēkrats, kaut arī domu par modeļa karjeru atmeta ap Mežaparka atrakciju kompleksa norieta laiku, visus šķidrumus joprojām satur daudz labāk par vidējo Latvijas pensijas vecuma kungu. Tehniski vēl spraunāks par “rīta stieni”.

Auto joprojām meklē savu īsto un vienīgo. Ja esat lasījuši “Mazo Princi”, tad zināsiet, ka jāmeklē ar sirdi, nevis ar acīm. Tas būs patiess, godīgs un uzticams draugs, kura tehniskie parametri būs iepriecinošāki par Lindas Leen dekoltē zonu.

Ar izsmeļošāku aprakstu par šo fascinējošo eksemplāru aicinu iepazīties sākotnējā ierakstā, kur, lai arī cik izklaidēti Jūs, iespējams, brīžiem justos, ne pušplēsts vārds nav melots! :)

Oriģināls: Importa marka Nr. 1 Latvijā.

Automobilis, kurš ražots vēl laikos, kad zāle bija zaļāka, bleķis bija bleķis, nevis eko bio vegānisks izstrādājums, kuras ražošanā, pasarg’ Dies, nedrīkst tikt sabojāta neviena tēraudlējēja smalkā frizūra, LTV Panorāmu vadīja Latvijas žurnālistikas platīna tandēms – Gunārs Dūzis un Ināra Makārova, un 3-fāzu elektrības pieslēgums mājās bija ekstra nevis apgrūtinājums. No lukturu stara līdz pat izpūtēja izejai – projektēts un ražots braukšanas baudai, nevis servisu apmeklējumiem. Pārdzīvojis skaudros deviņdesmitos, i pirmo, i pēdējo telekaršu taksofonu, sūro pensiju reformu, Velsas prinča Čārlza vizīti Latvijā un Uģa Poļa revolūciju Latvijas radio nozarē, radot vienu no Eiropā pirmajām pilnībā automatizētajām raidstacijām – Super FM.

Tik nepārprotiet - neraugoties uz krāsaino pieredzes bagāžu, spēkrats nav ne sarūsējis, nedz sapīcis. Gluži otrādi – tas ir stalts kā Kolkas bāka un sprigans kā vidusskolniece izlaiduma pirtī. Šī mašīna nenoliedzami izstaro labu auru: tā ir mīļa, paklausīga un vienmēr smaidoša – gluži kā otrais bērns ģimenē.

Braukšana ar to ir tīrā bauda – Sēdekļi ērti kā mammas klēpis, un pa šoseju slīd kā cēls Andu Kondors pa mākoņiem. Vadāmība saprotama un atsaucīga. 90 zirgspēku dzinējs ir vairāk nekā adekvāts. Rēķinot svara un jaudas attiecību, tas ir ņiprāks par Porsche 914. Jā, Jūs nepārlasījāties – šis Vento ir ātrāks par Porsche.

Krāsojums vispār ir pērle – Spilgti sarkanā virsbūve komplektā ar melnu jumtu ir perfekti izturēts gaumes kalngals, ko izmanto tikai labākie itāļu dizaineri. Arī virsbūves krāsā tonētie aizmugurējie logi lieliski iekļaujas šajā stila fen-šujā, papildus sniedzot arī praktisko pusi – pilnīgu necaurredzamību no ārpuses. Tas nozīmē, ka, aizbraucot uz zaļumballi var diskrēti gan vaigus piepūderēt, gan balles kleitu pārģērbt.

Salona ietilpība ir pārsteidzošāka kā Superbingo laimests. Neatkarīgi no tā vai Jums par pasažieriem pieteiksies Kristaps Porziņģis vai Pociema pūtēju orķestris, visi slavēs ērto braukšanu un plašumu kāju izstiepšanai. Savukārt bagāžas nodalījumā nepieciešamības gadījumā var satilpināt 5 kartupeļu maisus, bērnu ratus, daudz instrumentus, T-40 traktoru, visu nacistu nolaupīto zeltu un lielo hadronu paātrinātāju. Vienā piegājienā.

Tie, kas tomēr piekopj un cildina eko bio šmeko dzīvesveidu arī būs kvēlā starā, jo lielākā daļa šī auto salona ražota no pārstrādātiem materiāliem. Tas gan nenozīmē, ka drošības jostu vietā ir zābakšņores un salona audums patapināts no 2. pasaules kara karavīra formastērpa – apdares kvalitāte ir tiešām laba.

Šīs mašīnas uzturēšanas izmaksas ir smieklīgākas par Rīcības partijas priekšvēlēšanu lozungiem – Rezerves daļas ir tik pieejamas un komiski lētas, ka to cenu veikalos norāda nevis par 1 gab, bet par 10 kg, nemaz nerunājot par to, ka šī modeļa uzbūve ir tik vienkārša, ka tur vienkārši nav kam saplīst. Arī ceļa nodokli var apmaksāt, nododot tukšo alus pudeļu taru. Īsāk sakot – vienkāršs kā āmurs, uzticams kā labradors.

Par braukšanu ziemā – Gadījumā, ja kādreiz izdomāsiet pavadīt atvaļinājumu polārajā stacijā “Vostok”, bēdu nezināsiet – pat -90 grādos lec kā suns pie kājas. Siltums salonā? Lūk tā šim auto man vienmēr bijusi mīkla. Esmu pat diezgan drošs, ka tam jau rūpnīcā salona radiatora vietā iebūvēts radioaktīvais urāns-235, jo, pat visstindzinošākajos salos, sekundi pēc tā iedarbināšanas, pa gaisa lūkām jau šaujas liesmojoši karsts gaiss.

Ja runājam sausas techniskās lietas, tad apčubināts šis auto ir labāk kā turīga pusmūža sieviete Baltic beach hotel & SPA. Apkopes savlaicīgas, dālderus nežēlojot. Tik tikko samainītas eļļas, filtri, sveces, zobsiksnas komplekts. Jauns akumulators un izpūtējs, sajūgs, trose un bremžu diski. Tehniski perfekts.

Vizuāli. nu. teiksim tā – Jūs arī gan jau neesat ne Sofija Lorēna, nedz Alens Delons, tāpēc norādīt uz mazām rētiņām, skrambiņām un vietām atlupušo lakas kārtu būtu nepieklājīgi.

Ņemot vērā ieguldīto, īpaši kaulēties negribētos, bet, ja nu akurāt kāds, krītot ceļos, gauži raudās, spekulēs ar mazu bērnu un dzīvnieku fotogrāfijām vai izteiks dzelžainus argumentus, tad arī par cenu var mazliet papļāpāt. Ļoti gribētos atdot gādīgās rokās, tāpēc, ja starp Jums un auto būs jūtu ķīmija, prieks un dzirkstes acīs, spiegsiet, ķiķināsiet un spriņģosiet, tad pūrā uzdāvināšu arī ziemas riepu komplektu uz diskiem. Ja ir vēlēšanās tuvāk iepazīties ar topošo “brūti”, tad kādā skaistā vakarā, kad saule gurdi gulsies mākoņu zilsārtajās skavās, jāieplāno brauciens uz ainavisko Līgatni."