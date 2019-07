Šodien noslēgsies mūzikas festivāla "Rīga Jūrmala" pirmā nedēļas nogale

Abi koncerti ir izpārdoti. Bavārijas Radio simfoniskā orķestra koncerts tiešraidē būs klausāms Latvijas Radio programmā Klasika, bet ar Vācijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrijas atbalstu plkst.22.10 būs skatāms arī LTV 1.

Pianists Mārtins Džeims Bārtlets solokoncertu sniegs plkst.14:00 Lielajā Ģildē. Koncertā izskanēs J.S.Baha, V.A.Mocarta, F.Lista, R.Šumaņa, E.Granadosa, S.Prokofjeva klavierdarbi. Pianista Mārtina Džeimsa Bārtleta dzīvi pilnībā mainīja 2014. gadā iegūtais BBC Gada Jaunā jaunā mūziķa tituls – šī uzvara ļāva uzsākt pilnvērtīgu karjeru, dodot iespēju ceļot, tikties un sadarboties ar ļoti iedvesmojošiem mūziķiem. Viņa spēles jūtīgums, pat jutekliskums, ir elpu aizraujošs, un iztēle – pāri plūstoša. Mārtins Džeimss Bārtlets spēlēja karalienes Elizabetes II 90. dzimšanas dienas pateicības dievkalpojumā Londonas Sv. Pāvila katedrālē, savukārt Lielbritānijas valsts vizītes laikā Ķīnā 2015. gadā viņš privāti muzicēja Ķīnas pirmajai lēdijai Pengai Lijuaņai. Viņš dievina džezu, ir veicis ierakstu kopā ar Eltonu Džonu, Stīviju Vonderu un Nikolu Benedeti, bet koncertā Rīgā atskaņos klaviermūzikas pērles no 17. līdz 20. gadsimtam.

Bavārijas Radio simfoniskais orķestris muzicēs plkst.19:00 Latvijas Nacionālajā operā. Koncertā skanēs Johannesa Brāmsa 2. klavierkoncerts un Ludviga van Bēthovena 2. simfonija. Viena no pasaules labākajiem orķestriem Bavārijas Radio simfoniskā orķestra, izcilas somu diriģentes Suzannas Melki un orķestra rezidences mākslinieka, leģendārā pianista Rūdolfa Buhbindera koncerts ļaus klausītājiem ielūkoties simfoniskās mūzikas klasiķu spilgtākajos opusos. Koncertā J.Brāmsa klavierkoncertu atskaņos leģendārais pianists Rūdolfs Buhbinders. Savu 70. dzimšanas dienu pirms diviem gadiem viņš svinēja ar koncertiem gan Ņujorkas Kārnegija zālē, gan Vīnes Mūzikas biedrībā un Berlīnes Filharmonijā. „Vīnes filharmoniķi” un Izraēlas filharmoniskais orķestris viņu jubilejā sumināja ar Goda biedra titulu, Bavārijas Radio simfoniskais orķestris un diriģents Mariss Jansons viņu lūdza būt par orķestra rezidences mākslinieku. Togad orķestra mājaslapu rotāja arī šādi vārdi: „Rūdolfs Buhbinders bija visjaunākais jelkad Vīnes Mūzikas akadēmijā uzņemtais students. Kopš tā laika viņš ir muzicējis kopā ar katru izcilāko orķestri un diriģentu. Kaut arī viņa tehnika gadiem ritot tikai uzlabojas, viņš tagad pirms koncertiem mēdz nervozēt vairāk, nekā agrāk. Jo nu viņam jāpārliecina ne tikai klausītāji, bet arī – un tas ir daudz grūtāk – pašam sevi.”

14 Foto Vijolnieka Juliana Rahlina un pianista Rūdolfa Buhbindera koncerts LNO +10

Festivāls sastāv no četrām minifestivālu sērijām – četras vasaras nedēļas nogales, katrā pieci koncerti un to centrā – viens izcils simfoniskās mūzikas smagsvars – simfoniskais orķestris. “Uz festivālu dosies skatītāju teju no 50 valstīm – tālākās valstis, no kurām gaidām koncertu apmeklētājus, ir Dienvidkoreja, ASV un Izraēla. Koncerti būs skatāmi ne tikai Latvijas Televīzijā, bet arī starptautiskajā klasiskās mūzikas pltaformā medici.tv. Arī starptautisko mediju uzmanība priecē – uz Latviju, atspoguļot festivāla norisi, brauks aptuveni 40 Eiropas zināmāko klasiskās mūzikas un dzīvesstila mediju pārstāvji. Tajā pašā laikā esam gandarīti par Latvijas publikas atsaucību, kā arī vietējo uzņēmumu atbalstu – tieši tas rada īpašo festivāla atmosfēru, notikuma sajūtu,” stāsta festivāla izpilddirektore Zane Čulkstēna.

Festivāls turpināsies augustā – trijās nedēļas nogalēs Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē viesosies trīs orķestri – Krievijas Nacionālais orķestris un diriģents Mihails Pļetņovs (18.08.), Izraēlas filharmoniskais orķestris un diriģents Zubins Meta (23. un 25.08.) un Londonas simfoniskās orķestris ar diriģentu Džanandrea Nosedu (30. un 31.08.), kā arī pasaules akadēmiskās mūzikas elites pārstāvji – pianisti Marijs Peraija (23.08.), Juidzja Vana (25.08.), Sondžins Čo (30.08.), vijolnieks Vadims Repins (31.08.), čellists Miša Maiskis (16. un 18. 08.), tenors Džozefs Kalleja (17.08.), kā arī tādi solisti, kā ģitārists MILOŠ (17.08.), dziedātāji Dzjina Fana (31.08.) un Benjamins Apls (18.08.), pianisti Jans Ļiseckis (23.08.), Deniss Kožuhins (25.08.) un Likā Debargs (01.09.), vijolniece Aleksandra Konunova (24.08.) un čellists Edgars Moro (01.09.).