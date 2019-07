Filmas leģenda vēsta: „Kāda Honkongas biznesmeņa meita pazūd bez vēsts. Iesākumā liekas, ka tā ir nolaupīšana, lai pieprasītu izpirkuma maksu. Drošības ekspertam Rejam Breslinam (tēlo Stallone) ir jāglābj nolaupītā no milzīga Latvijas cietuma. Breslina komandai jāveic bīstama glābšanas operācija”.

Tā ir viena no Holivudas spriedzes filmām, šaudīšanos un kaušanos, kurai īpaši spožus kinematogrāfiskus panākumus nesola. Tomēr Latvijas skatītāju tā var ieinteresēt ar to, ka viena no filmas galvenajām darbības vietām ir Latvija, kaut arī filmēšanas paviljonos Latvijas vide drīzāk ir attēlota atbilstoši amerikāņu stereotipiem kā drūma Austrumeiropas (Krievijas) vide. Līdztekus Latvijai filmas darbība notiek arī ASV, Honkongā, Baltkrievijā un Igaunijā. Jāpiebilst, ka Latvijā nav arī „milzīgu cietumu”, kurās tiek turētas sievietes. Vienīgā ieslodzījumu vieta sievietēm ir Iļģuciema cietums, un tas nemaz neatbilst „milzīgam cietumam”, kā tas attēlots filmā.

Ar Latvijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieci „Bēgšanas plāna 3” uzņemšanas grupas pārstāvji nav konsultējušies. (Foto: Edijs Pālens/LETA)

Ieslodzījuma vietu pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Aija Fedorova par „Bēgšanas plānu 3” Jauns.lv teica:

„Skaidrojam, ka Silvestra Stallones filmas tapšanas laikā producenti un viņa pārstāvji ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un mūsu priekšnieci Ilonu Spuri nav sazinājušies, lai noskaidrotu ko vairāk par Latvijas cietumiem vai ikdienu tajos. Iepazīstoties ar pašreiz publiski pieejamo informāciju par šo filmu, iespējams konstatēt, ka:

* filma uzņemta tikai Amerikas Savienotajās Valstīs un * materiāls filmēts intensīvā 20 dienu režīmā. Ņemot vērā iepriekš minēto, filmas žanrs, sižets un vēstījums ļauj secināt, ka Latvijas vārds tajā visticamāk izvēlēts nejauši un pilda tā dēvēto „Imaginary Latvians” („iedomu latvieši”) funkciju, nekādi neatsaucoties uz realitāti vai to, kādi pašreiz ir mūsu cietumi. Šajā sakarā Latvijas un latviešu vārds nereti pilda tikai dekoratīvas funkcijas”.

Latvijas cietuma skati filmēti Amerikā – Mansfīldas labošanas darbu kolonijā Ohaio štatā. Kompānijā „ACME film Latvija”, kas nodarbojas ar ārzemju filmu iepirkšanu un izrādīšanu Latvijas kinoteātros, Jauns.lv paziņoja, ka „Bēgšanas plāns 3” līdz mūsu valsts kinoteātriem nenonāks, jo filma nesolot komerciālus panākumus, tas neesot izcils kino veikums. Tomēr šo filmu ikviens interesants var atrast internetā.

Jaunajā Holivudas grāvējā Silvestrs Stallone (no kreisās) ar savu komandu filmā „Bēgšanas plāns 3” īsteno neiespējamo misiju – no kāda milzīgas Latvijas cietuma glābj Honkongas biznesmeņa meitu. (Foto: Vida Press)