Kā vēsta zinātāji, jaunākajā Bonda sērijas filmā, kurā galvenā loma joprojām uzticēta aktierim Denjelam Kreigam, aģenta 007 ādā iejutīsies... tumšādainā britu aktrise Lašana Linča.

Lašana Linča. (Foto: Dave Allocca/StarPix/REX/ Vida Press)

Šobrīd notiek bondiādes 25. filmas uzņemšana. Un avoti, kas lūkojušies filmas scenārijā, ieskicē, kas nu šajā filmā būs. Izrādās, Džeimss Bonds beidzis savu superspiega karjeru, un tāpēc viņa aģenta numurs 007 piešķirts Linčas atveidotajam tēlam.

Kad Bondam nākas atgriezties darbā, viņš, protams, ievēro jauno kolēģi, cenšas to valdzināt, taču tā tik "bola acis". "Bonds ir neizpratnē, kāpēc viņa parastie savaldzināšanas triki neietekmē šo dāmu, kas vien bola acis un neizrāda nekādu interesi mesties viņa gultā," stāsta zinātāji un piebilst: "Tā aina, kad Bondu izsauc no pensijas un iepazīstina ar Linču kā jaunu aģentu 007, ir tāda, ka visiem popkorns no rokām izkritīs."

"Šis būs moderns "Bonds", ko par labu atzīs arī jaunāka paaudze, taču tiks saglabāts viss tas, ko gaidām no "Bonda" filmas," tiek sacīts. "Ir aizraujošas pakaļdzīšanās un kautiņi, bet Bonds joprojām ir Bonds, un nu viņam nākas mācīties būt jaunā pasaulē, tādā, kurā eksistē #MeToo."

31 gadus vecā britu aktrise Lašana Linča atpazīstamību ieguva pēc šī gada kases grāvēja "Kapteine Mārvela", kur tēloja galvenās varones bērnības draudzeni.

Linča filmā "Kapteine Mārvela". (Foto: ©Walt Disney Co./courtesy Everett / Everett Collection/ Vida Press)