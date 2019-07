Ar uzsaukumu "Draugi! Mīliet sevi un savu mīļoto no visas sirds, godīgi, patiesi un pa īstam!" instagramā nu visiem tiek piedāvāts abu slapjais skūpsts - kaislīgs un ar mēlēm. Kādi motīvi likuši mīlniekiem publiskot tik intīmu padarīšanu, nav paskaidrots.

Jau vēstīts, ka abi skandālisti šobrīd spiesti turpināt dzīvoties pa ārzemēm, jo uz mājām īsti netiek. "Izskatās, ka būsim mājās tikai rudenī, jo no Spānijas nekādi netiekam projām," savā jaunākajā tiešraidē no siltajām zemēm vēsta pāris. Samaksājuši 570 eiro par biļetēm uz Kauņu, viņiem tomēr atteikts lidojums. Kivičs par notiekošo ir neizpratnē, taču vispēdīgi abi devušies atpakaļ uz Alikantes pludmali - domāšot, ko darīt tālāk. Kā izriet no mīlnieku paustā, zemo cenu aviokompānija "Ryanair" abus ir iekļāvusi melnajā sarakstā, turklāt uz mūžu. Vienlaikus biļetes uz viņu vārda bijis iespējams nopirkt. Paši gan tās nav pirkuši, jo palīdzējuši draugi. Tagad abi domā, kā atgūt par biļetēm iztērēto naudu un tomēr galu beigās kādu dienu nonākt dzimtenē. Kivičs lūdz atsaukties kādam juristam, kas varētu abus pārstāvēt tiesvedībā pret aviokompāniju.

Nesen pāri arī neielaida "Ryanair" lidmašīnā Alikantē, jo pāris esot bijis dzēris. Lidostā tamdēļ izcēlies pamatīgs kašķis, kurā galvenās lomas spēlēja Kivičs un Skulme. Savu vainu notikušajā abi tā arī neieraudzīja.

