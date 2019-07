Festivālā valdīja draudzīga atmosfēra, cilvēki bija smaidīgi un labprāt iesaistījās festivāla aktivitātēs. Pasākumu atklāja Bauskas novada domes pašvaldības priekšsēdētājs Arnolds Jātnieks un abi festivāla producenti: Uldis Ozoliņš un Mārtiņš Jātnieks. Festivālu atklāja pērnā gada "X Faktors" finālistes, meiteņu vokālā grupa "Carnelian" un grupa "Bekars Band".

Klausītājus festivāla pirmajā dienā priecēja tādas pašmāju leģendas kā "Sestā Jūdze" un "Dakota", grupa "Mustangs", daudzsološā grupa "Zelta kniede" no Siguldas, kā arī Aivars Birzmalis un Jānis Misiņš. Kā pirmās dienas galvenais mākslinieks uz skatuves tika gaidīta Nīderlandes grupa "Cousin Hatfield", kas ir vieni no retajiem Eiropā, kas uzstājas western swing stilā. Tas ir viskrāšņākais no visa ko kantrī mūzika piedāvā, proti - tradicionālā kantrī sintēzi ar džeza mūziku. Tā ir tehniski sarežģīta un no mūziķiem prasa augstu profesionalitāti. Tajā pašā laikā "western swing" ir ļoti dzīvespriecīgs, piesātināts ar aranžējumiem un galvenais - dejot aicinošs, ko "Cousin Hatfield" uzstāšanās laikā varēja novērot arī Bauskas Pilskalna estrādē.