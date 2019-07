Noskaties - mīlestība un apelsīni grupas “Saldās sejas” jaunajā videoklipā

Dziesmas “Mīlestība ir” pamatā ir dzejolis no Guntara Rača tāda paša nosaukuma gaidāmās grāmatas, kas nāks klajā 22. augustā. Grāmatas atvēršana tiks atzīmēta ar lielkoncertu Dzintaru koncertzālē. Koncertā piedalīsies grupas “bet bet” un “Saldās sejas”, savus hitus dziedās Ivo Fomins, Katrīna Bindere un citi.

Grupa “Saldās sejas” 17. jūnijā laida klajā savu pirmo studijas albumu “Klausieties visi!” un dziesma “Mīlestība ir” albumā iekļauta kā pati pirmā.

Par dziesmas tapšanu stāsta Tomass Kleins: “Mēs jau bijām sarakstījuši visas dziesmas savam debijas albumam “Klausieties visi!”, kad Guntars man iedeva grāmatas “Mīlestība ir” tituldzejoli un palūdza līdz nākamās dienas rītam, kad mums bija paredzēts studijas laiks, kaut ko pamēģināt uzrakstīt. Mēs ar Jāni palikām Rīgā un viesnīcā, kamēr citi jau gulēja, kopīgi sarakstījām šo dziesmu.”

Guntars Račs: “Biju pamatīgi pārsteigts, kad pirmo reizi to noklausījos, jo Tomass ar Jāni to bija pabeiguši vienā naktī un no rīta jau bija gatavi studijā ierakstīt paraugversiju. Es uzreiz sapratu, ka šī nebūs tikai viena no albuma dziesmām un, ka tai ir paredzēts lielāks lidojums."

Grupas “Saldās sejas” sastāvā muzicē Guntars Račs (balss, bungas), Tomass Kleins (balss, ģitāra), Jānis Narkevics (balss, ģitāra, trompete), Uģis Tirzītis (ģitāra), Andris Alviķis (bass) un Katrīna Bindere (balss). Koncertos grupai parasti pievienojas īpašie viesi, starp kuriem bieži vien ir Ivo Fomins, Normunds Rutulis, Ainars Virga, Kristena Cīrule un Buks, kā arī daudzi citi Latvijā pazīstami mūziķi.

Grupas pirmsākumi meklējami 1985. gadā, kad to dibināja Račs ar Kleinu, piedaloties Zigfrīdam Muktupāvelam, Ivo Fominam, Aldim Žimantam un Ainaram Virgam. Projekts tika atjaunots 2017. gadā, kad klajā nāca Rača dzejas bestsellers “365”.