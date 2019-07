Justs Sirmais, kas jau ilgāku laiku dzīvo Lielbritānijā un studē populārās mūzikas producēšanu, svešumā iepazinies ar mūzikas producentu no Daugavpils, kurš arī studē tajā pašā augstskolā "British & Irish Modern Music Institute". Abu puišu sadarbībā tapusi dziesma "Still Loving You", kā arī dziesmas video klips.

"Dziesmas galvenais vēstījums ir par diviem cilvēkiem, kuri neprātīgi mīl viens otru, neskatoties uz to, ka abi saprot, ka nebūs klasiskais "ilgi un laimīgi" stāsts. Viņi zina, ka attiecībās viens otru iznīcinās un neviens cits viņus nekad nesapratīs," par dziesmas stāstu saka Justs.

Pēc debijas albuma "Here I Am" iznākšanas Justs nolēma doties tālākos sava skanējuma meklējumos un iestājās mūzikas producēšanas augstskolā Lielbritānijā. "Gribēju iegūt jaunas zināšanas un noteikti nenojautu, ka universitāte mani savedīs kopā ar ļoti talantīgu producentu, kurš arī ir no Latvijas. Izdzirdot dziesmas demo versiju, kas man bija atsūtīta e-pastā kopā ar aicinājumu iedziedāt dziesmas vokālo partiju, nodomāju, kā tā var būt, ka par producentu Nicky Miles vēl neko neesmu dzirdējis? Dziesmas melodija man tūlīt iespiedās atmiņā un atlikušo dienu es no tās nespēju izbēgt, man bija skaidrs, ka dziesma ir jāieraksta," par sadarbību stāsta dziedātājs Justs.

"Dziesmas pirmā ideja tapa 2018.gada novembrī, kad es kopā ar britu dziesmu autoru Trevisu Jeitsu nolēmu uzrakstīt radio stacijām draudzīgu dziesmu, izmantojot man ierastās skaņas un grūvus. Dažu studijas sesiju laikā tapa singla demo versija, bet bija grūti atrast vokālu, kas precīzi atspoguļotu dziesmas sajūtu. Kad aizrakstīju Justam, nedomāju, ka saņemšu pozitīvu atbildi, bet beigās izrādījās, ka mēs pat studējam vienā universitātē," par dziesmas tapšanas procesu stāsta Nicky Miles.

"Mūsdienu tendence dziedāt UK-pop stilā šai dziesmai nederētu, tāpēc bija sarežģīti atrast arī sieviešu vokālu, mēģinot atrast balsi, kas skanētu intīmi un varētu dziedāt gandrīz čukstus, atradu Olgu. Ceru, ka šī dziesma atradīs gan savus klausītājus radio stacijās, gan pievilinās deju mūzikas industrijas uzmanību Latvijas mūzikas tirgum," saka dziesmas producents Nicky Miles, kas beidzamo gadu laikā esot uzstājies uz vienas skatuves ar tādiem māksliniekiem kā David Guetta, Hardwell, Laidback Luke, kā arī uzstājies festivālos un klubos Šveicē, Marokā, Rumānijā, Austrijā, Lielbritānijā.