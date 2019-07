"Krievijā populārākā ezotēriskā šova" 12 gadu ilgajā vēsturē dalībnieku atlase Rīgā notika pirmo reizi. Kā saka TV raidījuma veidotāji, tā mērķis ir "atrast cilvēkus ar neparastām spējām un kopā ar skatītājiem noskaidrot, ko tad viņi prot". Dalībniekiem tiek doti dažādi sarežģīti uzdevumi - ieskatīties nākotnē un pagātnē, sazināties ar viņsaulē aizgājušajiem. Vienvārsakot, darīt to, ko parastie mirstīgie nespēj.

"Rīgā dzīvoja viena no "Ekstrasensu cīņu" spilgtākajām uzvarētājām Džūlja Vanga. Mūsu filmēšanas grupa bija Latvijā, tad veidoja sižetu par Džūliju, un viņus apbūra šīs valsts neparastais skaistums," tā saka raidījuma producente Marija Šaikeviča. "Atlase Latvijā notiek pirmo reizi, un tieši tāpēc mēs ceram atrast jaunus, spēcīgus, vēl nepazīstamus magus, jo līdz šim nofilmēto 19 sezonu laikā ekstrasensu no Latvijas atlasēs tikpat kā nav bijis, jo viņiem taču tāpēc būtu bijis jābrauc uz Krieviju. Mums turklāt ir vienalga, kādā valodā ekstrasenss runā - latviešu, angļu vai krievu - , mūsu projektā ne reizi vien piedalījušies ārzemnieki, kas sazinās ar tulka palīdzību."

Nekādu sarežģītu iepriekšēju prasību, lai piedalītos atlasē, interesentiem nav bijis. Katram vajadzēja vien piedalīties pārbaudē, kur jāparāda savas spējas. Izmantot arī varēja jebkādus rīkus, kas "darbā" palīdz. Galvenais - pārliecināt atlases rīkotājus par to, ka tev ir kādas neparastas spējas. Un to atlasē Rīgā metās darīt ne viens vien slavas kārojošs mags - i no Latvijas, i tuvākajām kaimiņvalstīm.

Krievijā gan jau krietnu laiciņu mēļo, ka raidījumā nekādas maģijas un burvestību neesot. Viss notiekot pēc iepriekš uzrakstīta scenārija, arī dalībnieki šova veidotājus kritizē par montāžu intrigas uzkurināšanai un informācijas noplūdē. Tāpat bijušais "Eksrtrasensu cīņu" vadītājs Mihails Porečenkovs medijiem pavēstījis, ka tas ir parasts, pēc scenārija veidots raidījums, kurā mistikas nav pat tik, cik melns aiz naga. Viss ir aktierspēle, ko raidījuma veidotāji dalībniekiem liek izspēlēt.