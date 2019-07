FOTO: atklāts džeza mūzikas festivāls “Rīgas Ritmi”

“Origo Summer Stage” svētku gads iesākās 2. jūlija pievakarē ar jau par tradīciju kļuvušo džeza mūzikas festivāla “Rīgas Ritmi” koncertu. Atklāšanas koncertā klausītājus priecēja “Rīgas Ritmi 2019” mākslinieki - pašmāju “Radio trio” un “Riga Jazz Quartet”, daudzsološā dziedātāja Kristīna Kovaļova no Krievijas un šarmantais itāliešu saksofonists Federiko Milone.

Savukārt nākamais koncerts 11. jūlijā uz “Origo Summer Stage” skatuves pulcēs progresīvās mūzikas grupu “3LIVE Project”, kas vieno dīdžeju, trompetistu un perkusionistu. “3LIVE Project” ir enerģisks un superpozitīvs mūziķu trio, kas radies kopā sanākot populārajam dīdžejam, radio balsij, pasākumu organizatoram un šova "TV Zvaigzne" finālistam – Marekam Dainim jeb [EX] da Bass, trompetes spēles virtuozam un maģistra grāda ieguvējam džeza mūzikas katedrā Normundam Piesim, kā arī intuitīvās mūzikas māksliniekam – perkusionistam Eināram Latiševam.

“Festivāls “Rīgas Ritmi” notiek jau deviņpadsmito reizi un kā jau ikgadējā tradīcija, mēs to atklājam tieši uz "Origo Summer Stage" skatuves. Šogad svinam džeza simtgadi Eiropā, līdz ar to arī “Rīgas Ritmos” uzstāsies mākslinieki no dažādām pasaules valstīm - Ņūorleānas, Itālijas, Krievijas un pirmo reizi arī no Ķīnas,” informē ikgadējā starptautiskā improvizācijas, džeza un pasaules mūzikas festivāla "Rīgas Ritmi" mākslinieciskais direktors Māris Briežkalns.

“Origo Summer Stage” programmā tiks pārstāvēti dažādi mūzikas un mākslas žanri – no simfoniskās mūzikas līdz fanka un džeza mūzikas koncertiem.