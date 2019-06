View this post on Instagram

Šodien ir tas vakars. Kad mans darbs mani tādā mērā uzlādē, ka nespēju aizbraukt mājās, pasākuma magnētiskā atmosfēra tur savos valgos..;)Un tā es sēžu tepat pie Lielupes, skatos salūtu un augošo mēnesi, sūcu korporatīvo Chablis, klausos viesu čalas un 90to melodijas pārdesmit metru attālajā kņadā (šobrīd skan “Let’s come together, right now, oh yeah in sweet harmony”...😄 ), pār upi tālumā aiztriecas vilciens uz Rīgas pusi un ir “nepanesamais esības vieglums”:)