Maija Silova savulaik pabijusi arī "Moët & Chandon" ražošanas vietā Francijā, Epernejā. „Mani iepazīstināja ar slavenā šampanieša filozofiju, liekot izjust valdzinājumu, kas vienmēr ir modē, – labas manieres, izcila mūzika un sarunas līdz rīta gaismai veco plašu romantiski dobjajā pavadījumā,” tā Maija, neformālās sarunās pasākuma laikā padaloties ar vēl līdz šim nedzirdētiem stāstiem, kā viņa mēdz atpūsties, dodoties ārzemju ceļojumos.

„Brokastis, skaists skats un šampanieša malkošana – tas viss ir ikviena ceļojuma sastāvdaļa. Man viss ir tā saplānots, lai radītu šo īpašo sajūtu, kuru vienmēr gaidu... It kā šampanieti jau var arī mājās pabaudīt, bet es to ceļojumos īpaši ieplānoju, un tad tas tiek malkots no rīta. Tā ir tradīcija – aizbraucu un visas tās sajūtas izbaudu ceļojumā. Protams, arī dārzā vai mājās šampanieti ar pankūkām varētu lieliski baudīt, bet es runāju par kaut ko īpašu. Un man tas īpašais ir šampanietis brokastīs.”

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", Silova atklājusi arī citas tikai viņai raksturīgas nianses dzērienu baudīšanā. „Sarkanvīnu vienmēr līdz noteiktai temperatūrai atdzesēju, bet baltvīnu sildu, jo man baltvīns ir pārāk auksts. Tāpat šampanietis – to nereti lūdzu uzsildīt traukā ar siltu ūdeni. Tā arī laikam ir viena no manām savdabīgām tradīcijām. Man vajag tādu temperatūru, kādu man vajag,” savos alkohola lietošanas paradumos dalās Silova.

11 Foto Maija Silova ieper TV šova „Dejo ar zvaigzni” kolēģi Jāni Āmani un otrādi +7