Šovmenis Kaspars Breidaks kļuvis par precētu vīru - jaunajā dzīvē iebrauc uz motocikla ar blakusvāģi

"Brīdis, kad jaunskungs par kungu top, līdzinoties negaisam. Izrādās, kas no attāluma negaiss, tuvumā gaiss. Es elpoju mīlestību. Es Jums saku, tas ir baigi forši!" sociālās saziņas tīklā "Facebook" ierakstījis šovmenis, radio balss un viens no Latvijā pieprasītākajiem kāzu vadītājiem Kaspars Breidaks, publiskojot foto no savām kāzām.