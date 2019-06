Šovā Miks sola skatītājiem parādīt īsto Ameriku jeb konkrētāk - tās karstāko un grēcīgāko štatu Kaliforniju. Sola rādīt to, ko nesastapt tūrisma ceļvežos un neatrast pašiem bez vietējo palīdzības.

Jau jūlijā “Grēcīgā Amerika ar Miku Ozoliņu” nonāks pie skatītājiem filmu, seriālu un tiešraižu lietotnē "Shortcut", kas pieejama arī "Helio iTV", savukārt rudenī to izrādīs kanālā "360TV".

“Skatītāju vēlme pēc vietējā TV satura mūs mudinājusi ar vēl lielāku jaudu ieguldīt pašmāju šovu un seriālu veidošanā. Strādājot plecu pie pleca ar vadošajiem Latvijas un ārvalstu profesionāļiem, skatītājus pārsteigsim ar spilgtiem un drosmīgiem izklaides projektiem, kas liek aizdomāties un sabiedrībā raisa diskusijas. Šobrīd līdz ar Mika Ozoliņa šovu “Helio Media” paspārnē top vairāki ambiciozi TV projekti, piemēram, kopražojuma seriāls ar Ukrainu “Markuss”, jaunā “Caur ērkšķiem uz..” sezona u.c. Tie priecēs gan aizrautīgos piedzīvojumu meklētājus, gan tos, kuri ekrānos meklē jēgpilnumu un pozitīvas emocijas,” atklāj "Helio Media" izpilddirektors Kaspars Ozoliņš.

Par šova vadmotīvu kalpo frāze “iebrauc dziļāk”, jo Miks iekuļas piedzīvojumos un satiek cilvēkus, par kuriem var pastāstīt tikai vietējie iedzīvotāji, kuri visbiežāk paši ir konkrētās kultūras daļa. Jau pirmajā epizodē iepazīsim Mika latviešu draugus un “iebrauksim dziļāk” Amerikas latino kultūrā ar bēdīgi slavenās meksikāņu mafijas MS-13 bijušajiem locekļiem.

“Pirms došanās uz tikšanos zināju, ka MS-13 grupējums ir tikpat nežēlīgs kā krievu un albāņu mafijas un mēs principā riskējot ar savu drošību. To arī izjutām uz savas ādas – pirmās piecas minūtes bija diezgan slidenas, kamēr visi galvenie latinosi neuzzināja, ka šos baltos čaļus uzlūdzis viņu biedrs ar segvārdu Zirneklis,” stāsta Miks. Šo viesošanos papildinās autotūninga fanu sapnis – izbrauciens latino kultūrai raksturīgajā lēkājošā auto, kam balstiekārtas ļauj pacelt un nolaist kādu no mašīnas pusēm, tiesa šinī reizē to vadīs 11 gadus vecs meksikāņu puika.

Par to, kā nonācis līdz šāda šova veidošanai, Miks stāsta: “Ar moci braukāju katru dienu, un man patīk spontāni izbraucieni – kaut ko nezināmu izpētīt dziļāk, iekulties dēkās.. un kādēļ gan tā inčīgi nedokumentēt savas piedzīvojumu un ceļojumu hronikas! Vēlējos izveidot tādu kā subjektīvās žurnālistikas stila - šova "VICE" un seriāla "Californication" (Latvijā sauktu par "Grēcīgā Kalifornija") apvienojumu, kas ļautu cilvēkiem kā mušai, kas nosēdusies uz sienas, nepamanītai novērot īsto ASV dzīvi.”

“Grēcīgā Amerika ar Miku Ozoliņu” turpinās izaicināt skatītāju ik sēriju – Miks dosies uz “saldo puišu” rajonu, iepazīsies ar jaunumiem intīmpreču veikalā, paviesosies "Harley-Davidson" servisā, iekulsies avantūrās ar karstasinīgām meitenēm – taps samulsināts sarunā ar precētu meiteņu pāri, piepeši nokļūstot meiteņu pretjautājumu krustugunīs, tiks izaicināts “Patiesība vai uzdrīkstēšanās” spēlē kopā ar temperamentīgu amerikāņu meiteni.

“Pašam apskatītās tēmas un notikumi nešķiet īpašs tabu - par līdzīgām tēmām jau runājām pirms gandrīz 15 gadiem, ar tēvu veidojot skandalozo "Dāvidšovu". Iespējams, tas tāpēc, ka jau sen esmu ātri un vienkārši spējis atrast kopīgu valodu gandrīz ar jebkuru cilvēku, jo izjūtu pret viņiem empātiju. Man ir svarīgi daļu no tā nodot tālāk – paplašināt tautiešu redzesloku, palīdzot ieskatīties pāri stereotipiem un mazinot viņu aizspriedumus,” uzsver Miks Ozoliņš.