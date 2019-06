Tuvojošos vasaras saulgriežu noskaņās Andris Kivičs un Liene Skulme saviem sekotājiem soctīklos darījuši zināmu, ka Jāņus svinēs pie paziņām Vācijā. Kamēr Vāczeme kolorīto pāri vēl tikai gatavojas uzņemt, Latviju pēdējās nedēļās sasniedz liecības par abu izdarībām Spānijā, kur viņi atpūšas kopš aprīļa beigām.

Savstarpēji skandāli, iespējams, vardarbība, traucēti viesnīcas viesi, policijas klātbūtne uzdzīves skurbulī un piešmucēts dzīvoklis, kā izrādās, ir tikai daļa no problēmām, ko pārīša atpūta radījusi citiem. Nu Kivičs atklāj, ka iegāzis arī kādu džeku, no kura aizņēmies ģitāru.

„Stulbā vecene” prasa naudu par samītu pulti

Tā kā Spānijā, Tenerifē, radītās nekārtības atbalsojušās arī Latvijā, Kivičs izlēmis savās saldenajās tiešraidēs par perfekto mīlas dzīvi tomēr pieskarties arī realitātei. Tiesa, galvenokārt savā stilā gānoties par to, cik ļoti viss par viņu rakstītais presē neatbilst īstenībai. „Saturu nezinu, neesmu lasījis,” pagājušajā nedēļā par žurnāla "Kas Jauns" rakstu, kurā atklāts, ka mīlas pārim nekārtību dēļ Spānijas salā bijusi darīšana ar policiju, komentēja Kivičs, taču nelasīšana netraucēja viņam nākamajā teikumā apgalvot, ka „tas, kas rakstīts, ir žurnālista nosapņots”.

Lai ko ar to bija domājis mākslinieks, viņš tomēr pats atklāja, ka „ziepes” ir vēl pamatīgākas, nekā tās jau saputojušas Latvijas presē. Un pie tām šoreiz vainīga „stulbā krievu vecene”, kas Tenerifē izīrējusi viņiem bēdīgi slavenos apartamentus. Proti, Andris, Lienei kā allaž pie pleca apstiprinoši mājot ar galvu, atklāja, ka, agrā rītā steidzoties uz lidostu (un tāpēc nav varējuši iznest miskastes), dzīvoklī aizmirsuši daudz mantu, tostarp – kāda džeka akustisko ģitāru. „Totālajā panikā nesāmies uz lidostu. Vecene, kas mums to dzīvokli izīrēja, pēc tam sacēla ārprātu – kāda miskaste! Miskasti un pudeles būtu iznesuši, lai arī nekad mūžā, ejot ārā no viesnīcas numura, miskasti neesmu nesis. Bet visi visu uztvēra personīgi – mēs speciāli nenovācām. Tā krievu vecene laikam bija iedomājusies, ka mēs no deviņiem vakarā ar zobu birstītēm sāksim visu pulēt,” šmuces būšanu un saimnieces neapmierinātību ar atstātajiem apartamentiem savā tiešraidē apstiprināja Kivičs.

Sūkstoties par nepelnītajām pārestībām šmuces skandāla sakarā, mūziķis neliedzās, ka esot saplēsis televizora pulti – uzkāpis tai virsū ar kāju. Un tagad par to – „kāds stulbums!” – saimniece neatdodot dažas no dzīvoklī aizmirstajām mantām, prasot samaksāt nodarīto skādi. Cik tā liela un kas vēl bojāts, Andris detaļās neizplūst (katru neērto jautātāju feisbukā aizlidinot „miskastē”), bet atklāj, ka viena no mantām, kas palikusi dzīvoklī un „ko tagad tā vecene iesūkusi”, ir cita latvieša akustiskā ģitāra, ko nu viņš nevarot atdot īpašniekam. „Viņa ģitāru neatdos čalim, kamēr nesamaksāšu par TV pulti, kurai uzkāpu virsū un kas ir saplīsusi. Bet es savukārt netaisos maksāt par pulti, kamēr tā vecene nebūs tam čalim atdevusi ģitāru. Jo pults maksā 15 eiro, bet ģitāra – kādus 300,” savu loģiku un aprēķinu pamato Kivičs.

Lai nopelnītu naudu, spēlējot muzikālus apsveikumus internetā, Andris Spānijā aizņēmās ģitāru no tautieša. Taču, atstājot dzīvokli, instrumentu tajā pameta, nevis atdeva īpašniekam. Nu vainīgi citi. Šķiet, mūziķim vajadzētu tikt skaidrībā – viņa dzīve rit pēc bartera vai tomēr haļavas principiem. (Foto: Facebook)

Pieradis dzīvot uz bartera

Mazliet papētot Kiviča soctīklu profilus, drīz vien top skaidrs, kas ir ģitāras īpašnieks. Tas ir Spānijā dzīvojošais un strādājošais tautietis Atis Hofeins. Video, kurā ģitāra smuki „iesēdināta” dīvānā, Andris iesāk ar pateicību Hofeinam, kas to viņam aizdevis. Kā liecina tālāk teiktais, ģitāru Kivičs aizņēmies, lai nopelnītu naudu, tiešraidē uzdziedot dziesmiņas tiem, kas tās pasūtījuši un par tām samaksājuši. Skandalozais dziesminieks arī atklāj, ka tieši ar šo ģitāru savulaik tepat Tenerifē plosījies Rolands Ūdris, kad ar Ilonu dzīvojuši pie hipijiem. Ka ģitāra ir viņa, feisbukā apliecinājis arī pats Atis, šērojot video un piebilstot, ka ir priecīgs par Andri, kurš ticis galā godam. Kā redzams pēc aktivitāšu datumiem, ir pagājis mēnesis, kopš ģitāra atrodas Tenerifes dzīvoklī. Vaicāts, ko par to, ka ģitāru varētu nākties zaudēt 15 eiro dēļ, domā tās īpašnieks Atis, sarunās ar presi viņš neielaižas, vien secina: „Man šķiet, ka nav jēgas neko stāstīt, viņš [Kivičs] to vien gaida, lai par viņu rakstītu…”

Kā beigsies Spānijas sāga, kurā mīlētāji pamanījušies ievilkt arī tautiešus, pagaidām varam tikai minēt. Andris, Lienei mājot ar galvu, dara zināmu, ka tiem, kas iesaistīti šovbiznesā, „80 procentu dzīves notiek uz bartera”. „Ar Lienīti normāli dzīvojam, bet no malas – atkal drāma,” neizpratnē par viņiem pievērsto uzmanību ir Andris. „Esam kārtīgi cilvēki. Apkārt viss tīrs,” pirms došanās uz Vāciju, sēžot savā pēdējā Spānijas mītnē, norāda Liene.

Žurnāls "Kas Jauns" jau gan rakstīja - Tenerifē līdz kārtībai un tīrībai pāritim bijis tālu. Kamēr dziesminieks, brīvdomātājs un „bez piecām minūtēm” politiķis Andris Kivičs, mīļotajai Lienei Skulmei piekrītoši mājot ar galvu, katrā interneta video stāsta, kā bauda Spāniju, bezrūpību un viens otra mīlestību, atklātībā nāk arvien jauni fakti, kas ir pavisam pretrunā ar soctīklu sekotājiem sarūpēto „saldeno” saturu.

Nācis gaismā, ka abi dzīvesvietā rīkojuši scēnas, kuru dēļ nācies saukt policiju un pat pārcelt klientus uz citiem numuriņiem, lai tikai viņi būtu tālāk no mīlas skurbuļa pārņemtajiem latviešu viesiem.

Saistītās ziņas Kivičs un Skulme atgriezīsies dzimtenē Andra Kiviča bijusī sieva Milānā iziet pie vīra Madarai Kivičai viss jau apnicis: "Ļoti ceru, ka drīz būšu oficiāli brīva"

Šmuce dzīvoklī

Kopš Kivičs un Skulme aprīļa beigās pameta Latviju, par viņu dzīvi uzzinām no soctīkliem – no tā, ko viņi izrāda un pastāsta paši savā versijā. Soctīklus Andris periodiski – kad atgriežas no neizskaidrojamas vairāku dienu prombūtnes un klusēšanas – pilda ar fotogrāfijām, kurās abi ar Lieni ir puskaili, smaidīgi un jauki pavada laiku. Taču vairāki viņu vēstījumi aizpagājušajā nedēļā tautu tiešām samulsināja – parādījās video, kurā Kivičs, nez kāpēc runādams krievu mēlē, satraukts klāstīja, ka tūlīt viņiem pakaļ būs taksometrs un Tenerife jāpamet. Sekoja "Instagram" vēstījums, pēc kura varēja noprast, ka viņi ir lidmašīnā. Bet tad pārīša publiskotajā attēlā jau bija Latvijas karogs, un parādījās bažas, ka abi atgriezušies dzimtenē. Tomēr nē – varēja manīt, ka pie mājas ap karogu ir palmas, un drīz vien tapa skaidrs, ka abi vienkārši mainījuši dzīvesvietu, no Tenerifes pārceļoties uz Spānijas kontinentālo daļu.

Savukārt sociālos tīklus tikmēr „pārlidoja” attēli, kuros varēja apskatīt mitekli, kurā Tenerifē dzīvoja Andris un Liene. Kā varēja noprast, fotogrāfijas bija uzņemtas pēc kādu viesu izvākšanās, un nez vai tā bija sakritība, ka šīs bildes parādījās tieši laikā, kad Kivičs ar draudzeni devās prom no Tenerifes. Bildēs bija redzamas nemazgātu, ar ēdiena paliekām apkaltušu trauku grēdas, kaudzēm tukšu alkohola pudeļu, norauti aizkari un citādi savandīts mājoklis.

Dziesmas, masāžas un orgasmi

Atguvies no stresainās pārcelšanās, Andris drīz vien piedāvāja video no jaunās mājvietas, kurā kameras priekšā izrādīja mitekli, kāds diennaktī oficiāli citiem izmaksājot 100 eiro, un bārstīja laimīgas kopdzīves atziņas, kamēr Liene turpat ārā pie baseina saņēma masiera pakalpojumus katram ķermeņa kvadrātcentimetram. „Īstenībā mēs tā ārprātīgi nekad dzīvē dzēruši neesam. Mazāk par vidējo latvieti. Ja esam televīzijas ekrānā ar glāzi šampanieša rokās, tas nenozīmē, ka pēc tam turpinām dzert,” skatītājiem video tiešraidē centās iestāstīt Kivičs. Pēc viņa vārdiem, abiem jau nemaz neesot laika aizrauties ar dzeršanu, jo „piekopj” veselīgu dzīvesveidu – „detoksa programmu”, „brauc ar riteņiem”, kā arī daudz citādi trenējas. Tiesa, par 22. maijā publiski uzsākto 21 dienas „planka programmu” gan vairs atskaites nekādas – tik vien kā apņēmīgs paziņojums to uzsākt un dažas starta fotogrāfijas ar Kiviču, kas atbalstījies uz apakšdelmiem. „Lienīt, vai vari apstiprināt, ka es daudz trenējos?” 5. jūnijā turpinot veselīgā dzīvesveida sadaļu, uz masāžas galda nodarbinātajai draudzenei vaicā Andris. „Jā!” padevīgi apstiprina Liene. „Viņš 100 reižu piepumpējas.” No lepnības varen pacilāts, Andris ņem turpat pie baseina pieslieto ģitāru, un apkārtni pāršalc viņa veltījums mīļotajai: „Tu esi mana jēga dzīvot pasaulē…”

Solījumu turpmāk aktīvāk komunicēt ar saviem sekotājiem, stāstot, kā to dzīvi labāk nodzīvot, Kivičs tur arī nākamajās dienās, kad, sēdēdams auto blakus Lienei, atklāj noslēpumus, „kā var pateikt, ka sieviete tevi mīl” un „kā vienlaikus sasniegt orgasmu”. „Ja sieviete saka, ka mīl, var gadīties, ka nemīl. Ja saki pirmais, ka mīli, viņa visdrīzāk tev atbildēs – es tevi arī. Jo vienkārši tā ir jāsaka. Ja viņa nepateiks, iznāks, ka vienīgais mīli. Bet, ja mīli vienīgais, viņa it kā nemīl, stulbi sanāk; iznāk, ka jums jāšķiras. Taču, ja sieviete saka – es esmu ar tevi laimīga, tas gan nozīmē, ka viņa tevi mīl!” viedumā dalās Kivičs, objektīvi pavaicājot arī otras pusītes viedokli: „Lienīt, vai tu esi ar mani laimīga?” „Jā, ļoti, ļoti, sirsniņ mana. Man svarīgi, lai tu esi laimīgs,” stūrējot auto, atbildi parādā nepaliek Skulme. „Redziet – ja sieviete saka jums, ka viņai svarīgi, lai esat laimīgs, tātad viņa jūs mīl,” savu izredzētību pašapzinīgi rezumē Andris, ko līdzīgu padomā dodot arī par orgasmu: „Ir tikai viens paņēmiens, kā to izdarīt. Jums ļoti jāmīl vienam otru, tad tas notiks pats no sevis!”

36 Foto Kivičs un Skulme pārcēlušies uz Kanāriju salām un bauda Tenerifi +32

Kaimiņš: bija gan kliegšana, gan plīsa trauki

Pavirši vērojot izpausmes soctīklos, varētu domāt, ka nav laimīgākas un saticīgākas savienības par Andri un Lieni. Skaisti, sportiski aktīvi, saderīgi, seksuāli apmierināti, bezrūpīgi un pārtikuši – tie ir tikai daži no vārdiem, kas nāk prātā, uz viņiem veroties soctīklos. Taču, kolīdz no Andra vārdiem pievēršas darbiem, atklājas cita aina, kas nepavisam neliecina ne par glāstiem, ne mīļiem vārdiem saulrietā…

Lai arī pagājušas jau pāris nedēļas, kopš abi pametuši Tenerifi, viņus tur joprojām atceras. Lai gan no "Facebook" un "Instagram" konta slavenais live, kurā Kivičs stāsta, ka steidzami no viesnīcas bijis jāaizbrauc, ir izdzēsts, tas tomēr "Kas Jauns" radīja interesi par aizbraukšanas iemesliem. Šajā video Kivičs atklāja, ka krieviski runājošais taksists pieminējis policiju. Tāpat Kivičs arī pats atzīst, ka „paslīdējuši uz vīniņu”. "Kas Jauns" arī ieinteresēja kādā citā tiešraides video Kiviča piesauktā mitekļa cena. Viņš sacīja, ka par 600 eiro uz mēnesi noīrējis apartamentus Loskristianosā, Tenerifes dienvidu daļā. Taču, skatoties pēc piedāvājuma cenām, apartamentus šajā apkārtnē var atrast tikai par līdzīgu summu nedēļā. Arī mīlnieku nosauktie konkrētie apartamenti oficiāli nav pieejami lētāk par šo summu.

Lai saprastu, kādas privilēģijas Kivičs bauda Spānijā, ja reiz tiek pie tik dāsna dzīvesvietas piedāvājuma (iespējams, Andris sniedz viesnīcai mūziķa pakalpojumus vai ir cita veida barterattiecībās), "Kas Jauns", atpūšoties Spānijā, pie viena izmantoja iespēju sazināties ar viesnīcu Loskristianosā. Pārītis konkrēto apartamentu par savām mājām uzskatīja no 30. aprīļa līdz 28. maijam. Viesnīcas oficiālais viedoklis ir diezgan atturīgs, un ar komentāriem tā nesteidzas. Vienīgi nosaka, ka atceras šo pāri itin labi, jo tas viņiem radījis daudz problēmu. Uz jautājumu, vai tika iesaistīta policija, kā pats Kivičs to minēja savā live video, kāds viesnīcas darbinieks atbild, ka „gāja visādi”. „Par to, ja kaut kas, mūsuprāt, ir bijis pāri likuma robežām, mēs runāsim tikai ar policiju. Šeit – mūsu kompleksā – daļa apartamentu pieder viesnīcai, bet daļa ir privāti. Pāris dzīvoja privātā apartamentā. Varat jautāt saimniecei vai kaimiņu viedokli,” darīja zināmu viesnīcā.

Noskaidrojās, ka cilvēkus, kuri bijuši izmitināti tuvāk šim pārim un atradušies viesnīcas apartamentos, viesnīcai nācies pārvietot. Taču tie, kas dzīvojuši vai īrējuši apartamentus no saimniekiem privāti, bijuši spiesti klausīties gan bezmaksas koncertos jebkurā diennakts laikā (pats Kivičs kādā no ierakstiem darījis zināmu, ka abi ar Lieni dziedājuši pilnā rīklē, tāpēc tikusi iesaistīta policija), gan skaļos skandālos, kuros plīsuši gan trauki, gan citi priekšmeti.

„Dzīvot viņiem blakus nebija iespējams,” – tā nosaka kāds īrnieks, kurš runā skaidrā angļu mēlē, taču nevēlas atklāt savu vārdu un ir neviļus pieslēdzies sarunai, jo arī dzīvo apartamentos šajā pašā kompleksā. Kungs atzīst, ka regulāri notikusi dzeršana, dziedāšana, ģitāras spēlēšana un arī skandāli – naktīs bijusi „nenormāla kliegšana”, kas liecinājusi par vīrieša vardarbību, un sievietes izmisīga raudāšana. Vai Kivičs tiešām bijis vardarbīgs pret Lieni, to skaidrojusi policija, kuru ierodamies redzējuši kaimiņi. Tiek pat precizēts datums – 25. maijā, tas ir, trīs dienas pirms tam, kad pāris steigā pameta Tenerifi. Tieši kāds no kaimiņiem bija ziņojis viesnīcas administrācijai, ka nepieciešama policijas klātbūtne pāra kaislību risināšanā.

Atceramies, ka 9. maijā, kad Andris un Liene dižojās ar pusgada kopābūšanas dienu (šajā pašā viesnīcā), Kivičs arī publiski neslēpa, ka ar mīļoto piedzīvojis strīdu un tieši viņš bijis konflikta iniciators. Un tas viss tāpēc, ka Lienei ūdens baseinā visu laiku šķitis par aukstu – pat plus 28 grādi! „Tad mēs sastrīdējāmies. Es teicu: „Bļāviens, ko tu tēlo, ka ir auksti plus 30 grādos?!” Bet viņai vispār ir kaut kādas jocīgas attiecības ar ūdeni,” „uzcepies” bija Andris.

Vai atkal vardarbība?

Latvijas medijos iepriekš jau vairākkārt nonākusi informācija, ka agresija bijusi Kiviča sabiedrotā attiecībās ar savām sievietēm. Piemēram, 2009. gadā klīda baumas, ka mūziķis dzērumā iekausta sievu Elīnu un tieši neciešamā vardarbība bijusi par iemeslu sievas šķiršanās prasībai. Toreiz Kivičs paziņoja, ka ir apmelots – nekad neesot sitis sievu, bet neslēpa, ka pamētājušies ar šampanieša glāzēm esot, taču apsolījušies turpmāk emocijas „apvaldīt civilizēti”. Nepagāja ne divi gadi, kad atklātā intervijā sieviešu žurnālam Kivičs atzina, ka Elīnu esot gan iepļaukājis, un tas bijis pelnīti.

Interesanti, cik ilga būs šī savienība, ja viņš ir agresīvs arī pret esošo partneri? Kādā Kiviča live jau no kontinentālās Spānijas Lienei bija redzama it kā zila acs, ko komentētāji apsprieda arī komentāros. Taču konkrētais live video, tāpat kā video, kurā Kivičs pamet Tenerifi, no soctīkliem tagad ir izdzēsts. Pievēršot uzmanību uzņēmumam, kas tapis 29. maijā, izskatās, ka zilganu nokrāsu ieguvis Lienes zods, bet vaigs abiem ir stipri pārmocīts. Taču, lai vai kā, dzimumdienu Andris dažas dienas vēlāk jaunajā mājvietā svinēja pie Lienes gatavota rasola bļodas, ar mīlīgiem selfijiem gultā un solījumiem visus pārsteigt rudenī gan jaunā TV šova sezonā, gan dueta koncertā.