Svinības apmeklēja vairākas sabiedrībā zināmas dāmas - dizainere Viktorija Joniene, žurnāla “Pastaiga” galvenā redaktore Liene Stūraine, aktrise Zane Vaļicka, māksliniece Ieva Bondare, modele Sintija Selicka un citi šampanieša mīļotāji. Visu svinību dienas pasākumu namamāte bija šarmantā Maija Silova.

Ekskluzīvais franču šampanieša nams regulāri atzīmē "Moët & Chandon Grand Day" – dienu, kad visā pasaulē 24 stundu garumā šampanieša nama draugi un viesi sanāk kopā, lai paceltu glāzes un svinētu dzīvi un mīlestību uz šampanieti.

Svinības no rīta līdz vakaram, iestiepjoties arī naktī, burbuļojošā tostā par šo universālo svinību ikonu vienoja vairāk nekā miljons cilvēku no Ņujorkas līdz Ivisai un no Londonas līdz Tokijai.

Kā gan labāk sākt šampanieša svinībām veltītu dienu, ja ne ar šampanieti brokastīs? Tieši tādēļ viesi tika aicināti sākt svinības ar branču restorānā "Bibliotēka Nr.1". Viesi, ievērojot norādīto tematiku – boho-šiks –, bija tērpušies bohēmiskos, taču vienlaikus elegantos tērpos – vairākas dāmas kā tēlu papildinošu aksesuāru bija izvēlējušās šikas salmu cepures.

Pieredzējušais vīnzinis un pirmais Latvijas vīnziņu čempiona titula ieguvējs Gints Sniedze katrai kārtai bija pieskaņojis atbilstošu šampanieti un vakara gaitā dalījās savās zināšanās par dzirkstošo šampanieša pasauli.

Svinību grandiozais fināls bija vakara ballīte restorānā "Bibliotēka Nr.1" leģendām apvītajā "Studio 54" tematikā, kuras ietvaros viesiem bija iespēja sniegt savu interpretāciju par Ņujorkas 70. gadu spožo un krāšņo disko stilu. Spožos tērpus viesi demonstrēja uz sarkanā paklāja. Aktrise Dārta Daneviča mirdzēja zelta fliteru kostīmā, savukārt aktrise Agnese Zeltiņa pat 70. gadu noskaņās izstaroja pārliecinātu eleganci. Bet noskaņai atbilstošus mūzikas ritmus piemeklējusi bija dīdžejmeitene Maija Rozīte-Krištopane.