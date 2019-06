FOTO: Šlesers, Indriksons un citi mūzikas mīļi bauda britu dziesminieka Stinga koncertu

Sanākušajiem skatītāju tūkstošiem Stings izpildīja tādas populāras dziesmas kā "Englishman in New York", "Fields of Gold", "Shape of My Heart", "Every Breath You Take", "Roxanne", "Message in a Bottle" un daudzas citas. Pamanījās arī kādā no savām dziesmām iemānīt vārdus "Rīga" un "Latvija".

Šī gada aprīlī Stings kopā ar Jamaikas mūziķi Shaggy laida klajā savu trīspadsmito albumu ar nosaukumu "44/876", kas pirmo trīs mēnešu laikā pēc izdošanas tika pārdots vairāk nekā 500 000 kopijās.

Gordons Metjū Tomass Samners jeb skatuves vārdā Stings kā grupas "The Police" dalībnieks un solo mākslinieks saņēmis 20 "Grammy" balvas, piecas Britu mūzikas balvas, kā arī "Zelta Globusa" un "Emmy" godalgas. Mūziķis ir uzņemts Rokenrola un Dziesmu autoru slavas zālēs.

Viņš filmējies vairāk nekā 10 filmās, strādājis pie vairāk nekā četrdesmit filmu skaņu celiņiem un vairākkārt nominēts "Oskara" godalgai.