Pirms septiņiem gadiem mūziķis Andris Kivičs trešo reizi iestūrēja laulības ostā – par sievu apņēma Madaru Niperi. Nu no ģimenes Andris ir aizgājis, uzsācis kopdzīvi ar Lieni Skulmi un vēlas laulību šķirt. Līdz oficiālām kāzām gan pārim nāksies paciesties – Kivičam jāizšķiras ar savu trešo sievu Madaru.

Un šķiet, tik drīz tas nemaz nenotiks - kā žurnālam "Kas Jauns" atklājusi Kiviča ilggadējā dzīvesbiedre un meitu māte Madara, arī bez uzturlīdzekļu piedziņas Andrim esot vēl jāizpilda daži nosacījumi, lai cilvēcīgi izšķirtos...

Madara tiesas sēdi apmeklē viena

Tiesā Madara ieradās viena, jo viņas vīrs Andris Kivičs kopā ar mīļoto sievieti Lieni Skulmi joprojām atrodas Spānijā un Latvijā sola vien atgriezties jūlija beigās. Pēc tiesas sēdes, taujāta, kāds tad ir tiesas lēmums par uzturlīdzekļu piedziņu, Madara atbildēja: „Man īsti nav, ko teikt, jo lēmums man un Andrim ir zināms, bet oficiāli tāds tiks pieņemts drīzumā. Izdarījām to, par ko bijām vienojušies... Tas arī viss. Runa te ir par alimentu nemaksāšanu. Ne ko citu.”

28. maijā Madara devās uz tiesu. Andris, kas lietā norādīts kā atbildētājs, neatnāca, jo bauda atpūtu Tenerifē kopā ar mīļoto Lieni. (Foto: Juris Rozenbergs)

Nedēļu pirms tiesas sēdes Madara jau atzina, ka Andris, kopš atstājis ģimeni, savām meitām finansiāli nepalīdz, aizbildinoties, ka viņam neesot, ko atvasēm dot.

Gaida dienu, kad varēs izšķirties

Vaicāta par tuvākās nākotnes plāniem un taujāta, vai arī pēc uzturlīdzekļu piedziņas lietas nokārtošanas tiks kārtota arī oficiāla laulības šķiršana, Madara atbildēja: „Ļoti ceru, ka drīz varēšu tikt oficiāli brīvā statusā.

Ļoti grūti paskaidrot, bet Andris aiz sevis Latvijā atstājis ļoti daudzas problēmas, kuras viņam ir jānokārto.

Tad, kad šīs problēmas, kas saistītas ne tikai ar mani, bet arī citiem, tiks nokārtotas, tikai tad mēs varēsim cilvēcīgi izšķirties. Diemžēl tā... Es arī gaidu to dienu. Tiešām gaidu, jo nu jau man šis viss ir apnicis. Pārāk ilgi tas ievilcies...”

36 Foto Kivičs un Skulme pārcēlušies uz Kanāriju salām un bauda Tenerifi +32

Madara vēlas iedrošināt sievietes nepieņemt kā normu to, ka tēvs var aizmirst par savām atvasēm. Pavasarī pēc iesnieguma tiesā par uzturlīdzekļu piedziņu no Andra Kiviča viņa žurnālam "Kas Jauns" uzsvēra: „Latvijā ir ļoti daudz sieviešu, kas nonākušas šādā situācijā... Palikušas vienas ar bērniem, vīri ar viņām pēc aiziešanas no ģimenes manipulē, ir jaunās attiecībās vai novērsušies pavisam.”

Saistītās ziņas Kivičs ar Skulmi pārcēlušies citur un pie rasola bļodas svin Andra 42 Pie Kiviča un Skulmes durvīm klauvē realitāte - no Lienes bērnu tēvs prasa uzturnaudu Madara Kiviča atklāj, ka Andris viņu krāpis vairākkārt - vēl pirms parādījās Skulme

To, kādā nekārtībā savu uzturēšanās vietu Tenerifē esot pametuši Andris un Liene, kā arī citas jaunākās ziņas, interesantākos notikumus un intervijas lasiet šīs nedēļas žurnālā "Kas Jauns"!