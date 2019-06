Kā portālu Jauns.lv informēja mūziķes pārstāvji, Estrella domāta meitene, kura plūst pa dzīves straumi, vieglprātīgi izturas pret mīlestību un vienkārši bauda dzīvi. Šī dziesma noteikti raksturojot pašu dziedātāju noteiktā dzīves periodā.

„Pusaudžu vecumā un kādu laiku arī pēc tam tik tiešām uztvēru dzīvi kā izaicinājumu, gribējās izdibināt visu, ko dzīve piedāvā, bieži nenesot par savu rīcību atbildību. Šo gadu laikā daudz kas ir mainījies. Ģimene, bērni un izpratne par visumu mainās. Tas ir kā izdzīvot jaunu grāmatu, dzīvot pēc tās un saprast to no jauna. Bet man patīk atskatīties uz to delverīgo dzīves periosu, ne reti arī tagad daru dullas lietas un novērtēju to, kas man dots,” tā Jenny May.