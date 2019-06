Tiffany Trump shows off her curves in a tight blue swimsuit on a yacht in Monaco Billionaire boyfriend may help his father in law if he ever needs money... https://t.co/Rl10DGg3Nw

Paparaci nofotografējuši 25 gadus veco Tifāniju Trampu un viņas draugu miljardieri Maiklu Bulosu (25) uz luksusa jahtas Francijas dienvidos. Lai gan sociālajos tīklos daudzi pauduši neapmierinātību, ka ASV prezidenta meitas ceļojums uz Kannām un Londonu (kur viņa bija pirms nedēļas) izmaksājis 20 000 dolāru no nodokļu maksātāju naudas, vēl vairāk ir to, kas tā vietā cītīgāk apsprieduši Tifānijas figūru un pāra uzvedību uz jahtas. Viss liecinot par to, ka Donalds drīz kļūs vectēvs.

Tieslietu studente bija ģērbusies viendaļīgā peldkostīmā, bet viņas draugs - peldšortos. Runas par grūtniecību vairojis tas, ka draugs kādā brīdī noskūpstījis Tifāniju uz vēdera, bet pēc tam apskāvis.

#TiffanyTrump sure looks pregnant out there traveling the Mediterranean . Wonder when the announcement will come.

Tifānijai šīs izvērtušās aizņemtas nedēļas. Viņa Kannās apmeklē dažādas smalkas ballītes, to skaitā pabijusi izslavētajā „amFAR” galā pasākumā. Savukārt brīvdienas Eiropā viņa iesākusi ar „šopinga” tūri Londonā, kur prezidenta meitu pavadījis arī draugs Maikls Buloss.

Jahta, uz kuras redzēta Tifānija un viņas draugs spēj uzņemt līdz 30 viesu. Uz tās ir 15 istabas. Šeit ir arī vieta 31 personāla darbiniekam. 72 metru garās luksusa jahtas īre nedēļā izmaksā 618 000 ASV dolāru.

Kompānijas „Astral Yachts” būvētās jahta novērtēta 59 030 000 ASV dolāru apmērā.

She looks overweight, not pregnant.



I'm not pointing this out to body-shame. Being comfortable with a non-perfect body would most rebellious thing a Trump could do. — Parmesan & Pinot (@ParmesanPinot) May 30, 2019

