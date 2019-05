Viesojoties TV šovā „The Today Show”, Harisons Fords apliecinājis, ka viņš ir vienīgais Indiana Džonss un šim varonim būtu jādodas viņsaulē, kad arī pats aktieris reiz dosies mūžībā.

Harisons Fords šā gada maijā. (Foto: Joker / SplashNews.com/ Vida Press)

TV šova vadītājs Kreigs Melvins apjautājās, kuram aktierim Fords novēlētu pārņemt leģendāro platmali un pātagu, kad viņš pats vairs nefilmēsies Indiana Džonsa filmās. „Nevienam,” lakoniski atbildēja aktieris. „Neviens nebūs Indiana Džonss, vai saprotat? Es esmu Indiana Džonss. Kad būšu viņsaulē, arī viņš tur būs. Tas ir vienkārši.”

Harrison Ford weighs in on who should be the next Indiana Jones — 'Nobody'



(via @TODAYshow) pic.twitter.com/pMqSDFrMvX — Fandom (@getFANDOM) May 24, 2019

„Grūti to pateikt Krisam Painam,” viņš paturpināja. „Piedod, vecīt!” Visticamāk, Fords gan domāja kolēģi Krisu Pratu, par kuru pēdējā laikā daudz baumots, ka viņš būtu ieinteresēts atveidot gados jaunāku Indiana Džonsu. Tā kā Holivudā šobrīd ir vairāki populāri aktieri, kuriem dots vārds Kriss, ir visnotaļ attaisnojams, ka kino veterāns sajaucis, par kuru Krisu bija runa.

Ir vēl kāds populārs Harisona Forda atveidots varonis, kuram gan mūsdienās atrasts aizvietotājs. Zvaigžņu karu personāžu Hanu Solo ekranizējumā „Hans Solo: Zvaigžņu karu stāsts” („Solo: A Star Wars Story”) atveido Aldens Ērenraihs. Fordam par šo filmu gan ir tikai labi vārdi, ko teikt. Varbūt Indiana Džonsa tēlam viņš tomēr ir emocionāli tuvāks nekā Hanam?

Pirmo reizi Indianas Džonsa lomā Harisons Fords iejutās 1981. gadā filmā „Pazudušā šķirsta meklējumos” („Raiders of the Lost Ark”). Divus gadus vēlāk viņš atkārtoti tēloja šo varoni - filmas turpinājumā „Indiana Džonss un likteņa templis” („Indiana Jones and the Temple of Doom”), bet 1989. gadā kino lentē „Indiana Džonss un pēdējais krustakarš” („Indiana Jones and the Last Crusade”). Ilgi gaidītā ceturtā filma uz ekrāniem iznāca 2008. gadā. Ekranizējums, kuram bija dots nosaukums „Indiana Džonss un kristāla galvaskausa karaļvalsts” („Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull”) kritiķu atzinību gan neiemantoja.

Franšīzes režisors Stīvens Spīlbergs apstiprinājis, ka ir gaidāma piektā filma. Sākotnēji bija teikts, ka pirmizrāde paredzēta 2019. gada jūlijā, bet šis datums divas reizes pārcelts uz vēlāku laiku, un tagad pirmizrādes datums nolikts uz 2021. gada vasaru.