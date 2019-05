Sēras Olgas Rajeckas ģimenē - meita zaudē savu mīluli

"Tikai dažas dienas atpakaļ, 20.05, manai ģimenei notika nelaime. Mans labākais draugs, dvēseles radinieks un vismīlētākā būtne kaķis Otto, tikai 6 gadu vecumā, nomira. Man un manai mammai Olga Rajecka šis notikums joprojām ļoti sāp un ir grūti noticēt,ka tā ar mums varēja notikt," tā feisbukā ierakstījusi Marija.

Un piebildusi, ka, viņasprāt, kaķis miris no žurku indes, ko, viņai par lielu pārsteigumu, veikalā varot nopirkt ikviens.

"Ar šīm sajūtām es dalos tāpēc, ka vēlos BRĪDINĀT VISUS DZĪVNIEKU MĪĻUS!," nosaka Marija. "Otto bija labākajos gados, vesels runcītis ar spīdīgu spalvu un vienmēr labu apetīti. Viņam kā jau visiem kaķiem patika staigāt un ciemoties pie kaimiņiem, kuri par Otto vienmēr parūpējās un uzskatīja viņu par savu draugu. Diemžēl ne visiem mūsu kaimiņiem ir sirds. Mūsu kaimiņiene, neņemot vērā to, ka lielākajai daļai mājās dzīvo kaķi un suņi, nolēma, ka labākais veids, kā atbrīvoties no grauzējiem, ir lietot žurku indi. Šeit arī seko sāpīgākais - Otto nāves cēlonis ir saindēšanās ar žurku indi (to noskaidroju, sazinoties ar veterinārārsti, kā arī tika izpētīts vss iespējamais info internetā)."

"Žurku inde nogalina dzīvu būtni - suni, kaķi vai pat cilvēku 15 minūšu laikā. To var iegādāties veikalā tikai par 1,39 eur. Vai tiešām tas ir normāli, ka jebkurš no mums var to nopirkt?" vaicā Rajeckas meita. "Es uzskatu, ka tas ir absurds, ka veikalā samaksājot 1,39 eur, var izdarīt slepkavību, jo ne vienmēr pirkšanas mērķis būs tikt vaļā no grauzējiem. Es uzskatu, ka šādas indes pārdošana būtu jāaizliedz, vai arī no grauzējiem jālūdz atbrīvoties speciālistiem, kuri to izdara uzreiz. Vislabākais variants tomēr ir atvērt savu sirdi kādam kaķim,kurš izķers Jums visas peles, ja viņas Jums tik ļoti traucē! Slazdiņi arī nav sliktākais variants..."

"Otiņš nomira 15 minūšu laikā,tas bija briesmīgi un neviens viņam nevarēja palīdzēt," tā šī meitas ieraksta komentārā piebildusi Rajecka.

Foto: Facebook

Marija pēcāk pauž arī viedokli, ka "Ottiņa gadījumā var būt tā, ka tas ir speciāli izdarīts".

Foto: Facebook