Ņemot talkā sociālās saziņas vietni „Twitter”, portāla "SBNation.com" autors Džeimss Deitors izstāstījis par senu tikšanos ar aktieri Kianu Rīvsu. Šis stāsts, kas sadalīts daudzos nelielos „Twitter” vēstījumos, ātri vien izpelnījies sabiedrības uzmanību un ir lielisks pierādījums tam, ka „Kianu ir labākais cilvēks pasaulē”. Tā aktiera attieksmi pret tolaik pusaudža vecumā esošo zēnu raksturo fani.

Tas noticis 2001. gadā kādā no kinoteātriem Sidnejā, Austrālijā, – paskaidro Deitors. Kianu Rīvss uzturējies šajā Austrālijas lielpilsētā, kurs strādājis pie franšīzes „Matrikss”. Viņš trešdienas rītā iegriezies kinoteātrī, lai noskatītos Džonija Depa jaunāko filmu „From Hell”.

Džeimss Deitors tolaik bijis 16 gadus vecs zēns, pelnījis kabatas naudu, strādājot kinoteātra kasē, un darbu raksturojis kā „velnišķīgi garlaicīgu”. „Te pēkšņi ienāca šis puisis džinsos, ādas jakā un ar jātnieku ķiveri galvā. Dīvainu ķiveri, kas atgādināja jāšana sportu. Man bija vajadzīgas 30 sekundes, lai aizmirstu par ķiveri un saprastu, ka tas ir Kianu Rīvss,” atceras Deitors.

Puisis juties kā „ar aukstu ūdeni apliets” un ļoti vēlējies iegūt Rīvsa autogrāfu. Viņš izdomājis ātru shēmu, kā tikt pie kārotā.

„Es izdarīju to, ko jebkurš saprātīgs sešpadsmitgadnieks izdarītu. Es viņam teicu, ka vēlētos iedot savu darbinieka atlaidi. Tas nozīmētu, ka viņam ir jāparakstās uz manas lapas, un tā man būtu viņa autogrāfs,” norāda Deitors.

Diemžēl Rīvss neuzķērās uz šī trika. „‘Es šeit nestrādāju,’ atteica Rīvss, manāmi samulsis par manu piedāvājumu,” atceras Džeimss Deitors.

Satrauktais Deitors par kino biļeti no Rīvsa paņēmis parasto standarta cenu un dusmojies uz sevi, ka „nav dabūjis autogrāfu”.

Bet Kianu Rīvss sagādājis puisim pārsteigumu. „Divas minūtes vēlāk atskanēja klauvējiens pie durvīm man aiz muguras, kas ved uz kasēm,” stāsta Deitors. „Es iedomājos, ka tas ir mans menedžeris. Tas bija Kianu. ‘Es sapratu, ka tu laikam gribēji manu autogrāfu,’ viņš izteicās. ‘Tāpēc es parakstīju šo.’ Viņš man pasniedza papīra čeku no uzkodu stenda, ko bija otrā pusē parakstījis. Tad viņš pavirši iesvieda savu saldējuma konusiņu miskastē un aizgāja skatīties filmu.”

Tikai vēlāk Deitors atskārtis: Rīvss „nopirka saldējumu, ko nevēlējās. Tikai, lai saņemtu papīra čeku, uz kura varētu uzrakstīt autogrāfu 16 gadus vecam pamuļķim.”

Fani ir sajūsmā par šo Džeimsa Deitora stāstu. Tas tikai kārtējo reizi pierādījis sen dzirdēto, ka šis aktieris ir ārkārtīgi sirsnīgs un jauks cilvēks.

Everything I've ever heard about that guy is legit.

I’m just going to go ahead and cry about the sweetness of this — Parisa Fitz-Henley (@ParisaFH) May 18, 2019

Every story I hear of him just makes me smile the biggest, dorkiest smile ever. I'm so happy to know there's still amazing people out there. Especially in world of celebrities. 💚💚💚 — Cott0nCandy🍡 (@theCott0nCandy) May 18, 2019

Keanu is a genuinely nice guy--and you literally have the receipts 😁🧾 — Leonardo Sumulong (@leowulv) May 18, 2019